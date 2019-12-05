設計師如藝術家 穿在身上的羽絨雕塑

【明報專訊】世界沉悶，或許與人的創意思維與眼界有關。但凡與「正常」稍為偏離的一事一物，均不易被普羅大眾接受。以時裝工業作例子，表面是個講求創意的地方，可是當出現前衛另類的設計，卻總會換來絕大多數人的咋舌反應，甚至乎衍生出「時裝嘅嘢我識條鐵咩」的時興說法。當創意淪為「笑柄」，衣服變成「死貨」（deadstock），自然不能夠帶來可觀數字（生意額）。雖說時裝離不開商業考慮與因素，也不要忘記，時裝賣的還有夢幻與想像。Moncler推出的以創意先行的Moncler Genius企劃，正好提醒大家創意原本就是天馬行空的。

若要把時裝設計師分類，大概可分為以下的兩種：有些設計師像個生意人，製造的衣服着重流行元素，且必須「容易carry」，僅將既有的時裝元素「翻生」，不需加入什麼創新想法。例子？不用舉名列姓，反正在時裝圈比比皆是。另一些設計師則像藝術家，甚至乎雕塑家，他們着眼於衣服形態，對商業考慮近乎零，從不介意「能賣得多少件衫」，堅持鑽研自己喜歡的設計。

前瞻設計先鋒

當中的代表人物，就有1990年代震驚時尚界的Hussein Chalayan。天橋上的作品，極具實驗味道，經典作如將木製的咖啡茶几變成一襲層疊長裙，還有外形十足人造衛星、裙尾「開篷」的硬款裙等，不斷透過面料與技術，突破時裝的可能與界限，贏盡時裝迷的掌聲。然而，被盛讚的前瞻設計，卻沒有成為大眾衣櫥中的must-have item，Chalayan亦不如同輩設計師般名利成就。忠於自己的他，曾說過一句「理想」明言：「設計師只需做感興趣的事，而不是純粹替別人工作。」處身於利字當頭的時尚界，他的這份堅持尤其難得。放眼當今的時尚界，即使科技比起昔日更為進步，試問又有多少時裝設計師擁有Chalayan的膽量，埋首炮製「叫好不叫座」的作品 ？ 再加上，當下全球經濟趨向不明朗，整個時裝界均愈來愈講求商業利益，又有多少品牌「放膽」讓設計師發揮天馬行空的創意？創造「無乜人會買」的衣服？

顛覆大眾對羽絨的刻板印象

在這個時勢，Moncler卻推出以創意先行的Moncler Genius企劃，給一眾天才設計師下戰書，讓他們透過獨有的風格，來重新演繹品牌的「招牌作」，帶來變化多端的羽絨設計。一方面，既為品牌注入更多樣化的時裝元素；另一方面，亦趁機向世界展示衣服的可塑性，顛覆大眾對羽絨的刻板印象。這高明的包裝手法，亦令早已被時裝界玩得憋悶的「聯乘系列」變成高層次的創作。

作為一個成功的時尚羽絨品牌，Moncler在「選將」方面，亦甚懂得在商業與創意之間取平衡。自2018年創辦以來，獲邀「長駐」企劃助陣的，就有日本潮流教父藤原浩，以及英倫浪漫之母Simone Rocha，兩人均擁有相當龐大的男女粉絲群，筆下設計極具號召力。話雖如此，亦不得不承認品牌確實有借企劃來推動創意。像是與藤原浩和Simone Rocha兩人相比，名氣較低的倫敦新銳男裝設計師Craig Green，亦備受品牌欣賞，兩度「冧莊」被招攬企劃其中。他首個為Moncler Genius炮製的2019春夏系列，取材自帳篷和風帆，並將簽名式的繩索元素、寬鬆垂墜風格糅合其中，塑造成「可穿戴的居所」，改變羽絨予人厚重的錯覺，設計可說是一鳴驚人。

充絨設計 輕盈材料

來到2019秋冬季度，他再次挑戰羽絨的輕盈度。這次他帶來了膨脹感十足的充絨設計。啟發自羽絨填充的特性與技術，衣服的外觀看起來非常厚重，但重量卻如羽毛般輕盈，同時兼具防護功能。在創作過程當中，Craig Green和他的團隊，選擇了最為輕盈的材料，由組件結合而成的複合結構，可自由組裝，伸展成多變形態，令線條誇張的衣服，能夠輕便折疊並壓縮體積，再次突顯出羽絨的無限可能。

Craig Green兩個季度設計的羽絨系列，均從概念出發，實穿度為副，就如前輩Chalayan一樣，堅持做着自己喜歡的創作。當被問及為什麼經常使用雕塑作為呈現作品的方式時，他這樣說：「我總嘗試透過具創意的視效，來給予人們想像空間，於我而言，這是創作時裝中，甚為重要的一部分。」

查詢：Moncler 2524 7779

文：Vivian Lau

模特兒：Ivan K.（Primo）

化妝及髮型：Chris Lam、Hailey Tang

統籌：John Wan

編輯：陳淑安

電郵：lifestyle@mingpao.com