Collect：奈良美智《午夜吸血鬼》拍出佳績 亞洲當代藝術跨文化魅力

《失去平衡》作者：劉野。創作年份：1995年。規格：壓克力彩、油彩、畫布（65×65厘米）。估價：550萬至750萬港元。成交價：2200萬港元。特色：劉野的作品是今季各大拍賣行的焦點，此作構圖精密寓意深長。（嘉德提供）

【明報專訊】2019年即將完結，今年不少來自亞洲的20世紀當代藝術品都拍出佳績，奈良美智、劉野等藝術家的作品更是各大拍賣會焦點，部分相繼以過千萬港元天價成交。亞洲當代藝術品究竟有何魅力？為何同時受中西藏家追捧？我們請來中國嘉德（香港）資深專家解說。

中國嘉德（香港）亞洲20世紀及當代藝術部總經理及資深專家陳沛岑曾在台灣擔任藝術雜誌主編，她主編的拍賣行圖錄精美詳盡，可讀性極高。她說亞洲當代藝術特點是中西融合，在當中尋找隱藏的文化符號趣味盎然，令中西藏家為之着迷。而亞洲當代藝術市場以大陸藝術家的作品為主，其次是日本、韓國和台灣。

中國的當代藝術以寫實主義（如徐悲鴻）及現代主義風格（如吳冠中）為主。兩位大師的作品一直在拍場上受追捧，為何受歡迎呢？陳沛岑解釋踏進20世紀後陸續有華人藝術家出國留學。這時期的藝術家身處中西文化夾縫，驅使各人爆發澎湃的創意，令不少人成為中國首批當代藝術大師。「以徐悲鴻為例，他在着重寫意的傳統水墨畫基礎上，應用西洋畫對光影線條的精細表達手法，提升作品的立體和真實感。」

既有本土文化 隱含西方色彩

不少人會把亞洲和歐洲的當代藝術並列比較，原來不可一概而論。當代藝術由西方傳進亞洲，縱使兩者有不少共通點，例如使用類似構圖和顏料，但無論藝術風格和市場都迥然不同。「歐洲走過古典主義等時期，有獨特的發展軌迹，很久之前已發展出龐大的藝術市場。」相比歷史悠久的歐洲板塊，亞洲當代藝術只是剛學走路的小孩。不過，這「小孩」卻非常可愛，令不少西方藏家動容。「亞洲當代藝術既有本土文化又隱含西方色彩，這是其迷人之處。」

亦正亦邪的吸血鬼

日本藝術家奈良美智的《午夜吸血鬼》在今季秋拍中以3715萬港元成交，陳沛岑解釋其跨文化的魅力。「奈良美智在日本鄉村成長，常看《小紅帽》等西方童話。童話特色是用簡單方法說故事，模塑出他顯淺易明的風格。」不過，西方童話亦偶爾暗藏隱喻，若細心看奈良的作品會發現暗藏玄機。「《午夜吸血鬼》中的小女孩既有吸血鬼尖齒，頭頂又有十字架。兩者充滿矛盾，正呈現當代人類亦正亦邪的心態，令人有強烈共鳴。」

《午夜吸血鬼》中的女孩對西方藏家有莫名親切感，原來當中暗藏西方古典藝術的符號。「高額頭是古典西洋畫中美女的常見特徵，女孩前額寬而高聳，正和達芬奇作品《蒙娜麗莎》的造型相似。」而光線方面，奈良美智使用17世紀畫家林布蘭自畫像作品的聚光法，展現主體光明、背景黑暗的效果。「奈良更突破油畫的傳統手法，在畫紙鋪上砂礫後再上色，營造朦朧柔和效果。」

隱喻戰爭與和平

劉野是今年在拍場上鋒芒畢露的大陸藝術家，其大部分作品以平面為主，《失去平衡》卻用透視構圖，以2200萬港元成交。「觀眾看畫時感覺是由窗外望進房間，而房間內一名水手又背着觀眾望向另一邊窗戶，充滿趣味。」畫中左面的水手拿着的書本，封面印有荷蘭畫家蒙德里安的經典幾何圖案。而右面水手的手掌卻按着一幅中式花朵圖案，中西合璧意味極濃。而畫面遠方一艘戰艦更有大來頭。「相信它是美軍戰艦密西西比號（BB-41），寓意世間縱使有戰爭但亦有彩虹。彩虹在西方藝術中象徵和平和盼望。」

文：呂瑋宗

編輯/陳淑安

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