《轉進論18AN1027》作者：梁任宏。創作年份：2019年。規格：不鏽鋼、軸承、銅、耐候鋼（100×76×45厘米，不連底座）。估價：18萬至280萬港元。成交價：401,200港元。特色：動力藝術裝置亞洲較少見。作者擅長把動力機械裝置融入創作，頂部的銀色部分可轉動。（嘉德提供）