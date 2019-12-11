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Collect：奈良美智《午夜吸血鬼》拍出佳績 亞洲當代藝術跨文化魅力
裝置藝術簡介
Double F：愛爾蘭人那一絲不苟的呔夾
裝置藝術簡介
文章日期：2019年12月11日
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《轉進論18AN1027》作者：梁任宏。創作年份：2019年。規格：不鏽鋼、軸承、銅、耐候鋼（100×76×45厘米，不連底座）。估價：18萬至280萬港元。成交價：401,200港元。特色：動力藝術裝置亞洲較少見。作者擅長把動力機械裝置融入創作，頂部的銀色部分可轉動。（嘉德提供）
《大士騎龍》作者：李真。創作年份：2001年。規格：銅雕（248×163×196厘米）。估價：400萬至800萬港元。成交價：1119萬港元。特色：作品以銅為主要材料，分量十足。（嘉德提供）
《地球觀察員》作者：阿咧。創作年份：2018年。規格：陶土、釉、雕塑（80×46×29厘米）。估價：4.5萬至6.5萬港元。成交價：56,640港元。特色：作者認為陶土是有生命力和溫度的材料。（嘉德提供）
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【明報專訊】陳沛岑說亞洲當代藝術的裝置藝術也很出色，精選了一些優秀作品。
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