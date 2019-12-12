Shaping a Future 時尚品牌放遠眼光爭千秋

花園工廠——Valvigna花園工廠是Prada集團的生產中心、原材料倉庫和剪裁中心，在綠化空間和室內設計之間建立平衡，完全打破「工廠」給人的刻板印象。（品牌提供）

【明報專訊】當今時尚界競爭激烈，有品牌會取悅喜歡「大撒幣」的大中華市場，又或者各出奇招，如以偏鋒設計爭取千禧一代的青睞，總之年年盈利上升好向股東交代。時尚產業為人們提供超脫現實的夢，實際營運卻沒有什麼光環，跟一般商業無異。但與其每年每季為營業額爭朝夕，何不放遠眼光去爭千秋？Prada集團在上月初舉辨了第3次的「Shaping a Future」會議，就是少有的旨在千秋的舉措。

自2017年起，Prada集團（下簡稱Prada）便主辦一個年度會議，討論如何促進當代社會中的各種重要變化，過去兩屆會議均與美國耶魯大學及米蘭理工大學的管理學院合作。首屆會議主題為「Shaping a Creative Future」，探討創意、可持續發展及創新技術間的共通點；第二屆則以「Shaping a Sustainable Digital Future」為主題，探索可持續發展與創新數碼科技之間的關係。這些甚具前瞻性的議題是義意重大，還是虛無縹緲，實則取決於品牌是否着眼未來並認真研究，還是只顧眼前得失，得過且過。

會議主調：可持續發展需融入社會

而剛於上月初，Prada在其美國紐約總部舉辦了第三屆「Shaping a Future」會議。今次的主題為「Shaping a Sustainable Future Society」。單看主題，內容明顯比過往兩屆更面向社會大眾，會議期望探討企業的社會責任，參與講者亦講解其所屬範疇在自由，平等和公義方面付出的道德義務。講者非常多樣化，他們有來自國際機構、學術界、建築界及知識分子等多個界別。整個會議分為7個部分，開首由Prada主席Carlo Mazzi發表開幕致辭，釐定會議的主調：「可持續發展無分疆界。我們務必謹記促進可持續發展時並不可脫離現實之餘，更要融入社會。」

建築糅合不同文化 表現人文主義內涵

接着的環節「Keynote Speech」，由著名建築師David Adjaye講解其一系列建築作品，包括重建位於紐約哈林區，集美術館及多項關顧社區的公共設施於一身，名為The Studio Museum的多功能社區建築。另一個更為雄心萬丈的作品，是剛勝出由The Higher Committee for Human Fraternity舉辦，名為The Abrahamic Family House的建築比賽，勝出作品將會建於阿布扎比的薩迪亞特島。作品集合了三大宗教場所，包括清真寺、猶太教堂和基督教堂，這個具有里程碑意義的項目希望體現三個亞伯拉罕信仰之間的關係，同時為三個宗教提供對話、理解和共處的平台。由此可見David Adjaye的作品都以理性和仁慈為出發點，充分表現人文主義的內涵。

圓桌會議倡各界合作 創可持續發展未來

第3個環節「Round Table」則由身兼記者的Gianni Riotta教授主持，其他講者有哥倫比亞大學（Columbia University）建築、規劃與保育研究院院長Amale Andraos、Guggenheim博物館及基金會總監Richard Armstrong、聯合國人口基金（UNFPA）戰略伙伴關係首長Mariarosa Cutillo、詩人及社會運動家Amanda Gorman、麻省理工學院媒體實驗室（MIT Media Lab）城市科學總監Kent Larson，以及布雷拉藝術學院（Accademia di Belle Arti di Brera）院長Livia Pomodoro。他們均議論社會的可持續發展，以及提出要聯合各界，相互合作方能有效達至成果的重要性。然而作為聯合國人口基金戰略伙伴關係首長的Mariarosa Cutillo卻直言，很多影響全球的問題已經刻不容緩：「作為聯合國的核心目標之一，我們對此仍做得不足；未盡力令所有人參與其中。而目前的主要挑戰，是我們未能令被忽視的一大部分人口受到關注。」

而作為最年輕的講者，詩人Amanda Gorman促請人們重新審視自己對可持續發展的看法：「我們願意放棄什麼以換取可持續發展的未來？我們需要大幅地轉變我們的思維角度以回應這條問題。我們要想到現時的犧牲，不代表將來的資源短缺，而是將資源重新分配整合。」Amanda同時以年輕人的角度提出，人們需要勇於嘗試以新的價值觀去行使消費者的力量，從而彰顯代表自己的道德價值。

殘奧會游泳冠軍演說 談自我發現

第4個環節「Inspirational Speech」由殘奧會游泳冠軍Simone Barlaam發表演說，當他談及自己意識到人與人之間的差異時道：「當我們以開明態度對待各種相似與差異，便可以更了解自己。這種自我發現的時刻讓心靈成長，有助大家成為更優秀的世界公民。」Simone本人正是一個大好例子，證明身體殘疾不是最大問題，因為任何人也可發展自己獨特的一面，同時可持續是一種大愛的概念，能夠開放心懷，並以同理心去看待身邊的人和事才至為關鍵。

問卷調查 倡品牌尊重消費者道德意向

第5個環節是「Survey Presentation」，由耶魯大學消費者洞察中心（Yale Center for Customer Insights）發表與Prada合作的一項調查結果，探討及了解可持續發展如何影響消費者的態度和行為。Ravi Dhar教授指出消費者常會作出判斷，但未必是基於數據，而是基於心理因素。他解釋道：「沒有足夠數據時，人們最後會如何下決定？他們會按照自己的想法來組成自己的數據。」但同一時間，消費者亦會要求企業有更高的透明度，例如奢侈品牌不能再高高在上，從上而下灌輸一套價值觀，而要更尊重消費者所推崇的道德意向。

探討AI和科技發展重要性

到第6個環節「Discussion」，由紐約大學研究教授Kate Crawford與米蘭理工大學 （Politecnico di Milano）管理學院教授Raffaella Cagliano主理，以道德及社會層面探討人工智能（Artificial Intelligence）和科技發展的重要性。Kate Crawford教授在會議中呼籲：「我們談及的是我們社會內的權力被重大地轉移。我們對人工智能沒有國際性的規管或保障措施，這是現今社會最重大的議題之一。」他亦提出質疑，究竟數據能否說明一切？會否被錯誤演繹而產生誤導？AI最後也不是真人，若欠缺人性化，科技數據均可對人類存在危害。Raffaella Cagliano認為AI數據若欠缺道德規範下使用會帶來嚴重後果，例如一些沒有人民約束的獨裁政府，管有大量人面識別數據便可更有效箝制人民的自由。在可持續發展方面，Kate Crawford提出科技和人工智能的產生因不受約束而造成的嚴峻後果：「科技和人工智能都非常需要大量天然資源和人力，並會提取大量數據。從任何層面而言，我們都未有為此建立可持續發展的框架。」總結對話的Raffaella Cagliano教授，最後仍抱持樂觀態度，認為意識水平、責任及基層運動（grassroots movement），可推動人工智能和科技成為一股造福社會的力量。

談消除偏見演說作結

到最後一個環節「Closing Remarks」，由外交政策分析員及作家Rula Jebreal為活動致閉幕辭，當談及消除偏見的演說讓人深思：「尊嚴、尊重、平等和機會都是我們要一直捍衛的價值。如果我們不去塑造世界，世界便會塑造我們。如果我們現時坐視不理，我們的現在和將來都會被一錘定音。」她還談到可持續發展不止於對環境，同時亦有很多面向。

整個會議長達4小時，講者的獨到意見發人深省。但Prada一如既往，在舉辦非時裝的活動時刻意避嫌，沒有借機大肆宣傳，令我們更想知道，Prada作為一個時裝品牌，從多次會議中有什麼得着與反思，又有沒有以實際行動回應？明報life&style在會議過後與Prada主席Carlo Mazzi作了一次專訪。

問：life&style

答：Prada主席Carlo Mazzi

1. Prada舉辦一系列「Shaping a Future」會議，其目的是什麼？

可持續發展是一種社會義務。因此我們舉辦一系列「Shaping a Future」會議，旨在通過傳播和分享這種新文化。會議拓寬了公司的視野之餘，亦為股東、持份者以至整個社會創造新的價值。

2. 從長遠來看，Prada會採取什麼行動來增強可持續發展？

Prada最近加入了Fashion Pact：它是由法國總統馬克龍推動，與56家紡織業相關的大公司進行的一個協議，旨在達成與環境可持續發展相關的目標，例如通過減少二氧化碳排放來應對全球變暖，保護生物多樣性和保護海洋生態等。這是一項涉及長時間與廣泛範圍的計劃，協議的推出本身已經是個巨大成就，因為它把原本是競爭對手的公司聯合在同一陣線，共同應對可持續發展這挑戰。

3. 在產品的生產上，Prada會採用哪些措施？

價值鏈的控制是一個複雜而微妙的問題。（企業要發展獨特的競爭優勢，為商品及服務創造更高附加價值的商業策略，因而成為一系列的增值過程，此稱為「價值鏈（value chain）」。）從減少耗能，回收生產廢料到尊重工人權益和完善工作環境，每一項都是可持續發展的原則。Prada會採取嚴格的程序來確保供應商遵守上述原則。因此，就原材料而言，我們認為Fashion Pact也可以對整個價值鏈產生積極影響。

4. 在你看來，奢侈品牌參與社會的可持續發展有多重要？

消費者不僅追求產品的外部質量，而且還希望產品符合可持續發展的標準，因為現今不斷進化的社會模式，高質素的生活風格與可持續發展已經掛鈎。

5. 作為擁有超過100年歷史的大品牌，Prada過去迎接過什麼重要的挑戰？

Prada誕生於106年前，但在工業化的營運規模還不到50年，而從那一刻開始，公司的發展不僅集中在產品的開發和全球分銷網絡。我們還建立了Fondazione Prada，它代表着我們對意大利文化的倡議，目的是引發全球的共鳴。基金會在意大利的米蘭和威尼斯的展館，不時為意大利以至世界級的當代藝術家舉辦展覽，我們更開拓了意大利以外的其他場所，例如位於上海、重新保育的Prada榮宅。

6. 你何以認為當今社會的許多責任和挑戰，都要以年輕人的視角去回應？

近幾十年來，人們已經意識到現存經濟發展的風險；這種使金融財富最大化，而忽視工人人權和環境保護的發展，已成為學校課程所探討的一部分，可持續發展已植根於年輕人的心中，驅動着未來社會的發展。如今，任何調查都可以證實（包括Prada與耶魯大學管理學院共同為紐約會議進行的調查），新一代對可持續問題有更大的敏感度。在不久的將來，這可能是實現社會團結的重要因素。

採訪過後，想起Miuccia Prada在品牌網站一個訪問，當中討論品牌對可持續發展的策略。她認為文化是種很複雜的東西，尤其Prada作為一個時尚奢侈品牌，容易令人覺得在利用文化作為提升品牌形象的工具；但文化能令人理解我們身處的當下，亦是唯一的方法去令人們意識到可持續發展的重要性。

作為品牌靈魂人物，可見Miuccia Prada的眼光是何等長遠，顧及品牌的可持續發展固然是其主要出發點，但若沒有一個可持續發展的世界為大前提，談什麼風花雪月也是徒然。

文：John Wan

統籌：John Wan

編輯：廖偉龍

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