乾花舊衫代替華貴戰衣 節日消費化為奉獻恩典

重新發現舊衣裳——A 開胸外套$590、圖案白T恤$290、迷幻圖案半截長裙$790、飾紗禮帽$890、古董米奇老鼠學行玩具$990 B 條紋長身外套$1690、荷蘭飾邊襯衣$590、閃爍面料半截裙$390、闊邊圓帽 未定價 C 幾何圖案風褸$590、排鈕牛仔褲$790、針織冷帽 未定價 D 復古飾花邊連身裙$1290、熊仔圖案頭巾$180、立體手繪木盒手袋$1690(all from Little DOT Vintage Shop)(黃志東攝)