乾花舊衫代替華貴戰衣 節日消費化為奉獻恩典

【明報專訊】香港人曾經是被「縱壞」的一群。成長於黃金遍地的歲月，小時候的聖誕節，期待的不是學校每年一度舉辦的聖誕聯歡會，而是大人早已安排妥當的連串聖誕活動：瘋狂選購玩具party衫、「爭崩頭book位」的自助大餐，抑或到外國度過白色聖誕……大家早已忘記聖誕節的真正意義，將神聖的節日變成高消費的季節，「港女」期待收到昂貴奢華的佳節禮物、「港男」炫耀怎樣花錢玩樂。不過，被煙霧籠罩的2019年，終於喚醒了絕大多數自以為活在安穩中的香港人，對過往的生活態度作出反思。

半年前，「利字當頭」依然是香港人予人最直接的印象；現實、自私自利、搵着數……然而，一場持續的社會運動讓人發現「游刃有餘」才是香港人的最大特質。將與生俱來的拼勁、堅毅與創意化成團結力量，鍥而不捨追求理想與自由，更讓世界動容。雖然商業社會的大眾，每天依然要營營役役上班，但至少「學懂」將掙回來的金錢，花費在有意義、正確的東西上。

逾50時尚人設計聖誕襪 支持人道主義

曾經，有些香港人很捨得大灑金錢買衫，為的只是在一場派對中出風頭，一擲千金，買一襲成世人只穿一次的戰衣；另一些香港人，則傾向貪平貪方便，喜歡上網「尋寶」買來一批劣質低廉的衣物（數量之多，已不能以「件」作單位），放在衣櫃中短暫停留。在一味買買買的背後，早已分不清、看不到時裝背後的態度，更甚是帶來了無止境的浪費。讓舊衣裳重生不是更環保嗎？左拼右拼mix and match，不是更能發揮創意穿衣精神？雖說時裝總與「奢華」二字掛鈎，而事實上，不少時尚圈中人，一直也透過時裝表態發聲，借用自家名氣改變、幫助世界。

像本地名店Joyce，就經常以自家的號召力，請來時尚圈與創意行業的頂級猛人，合力創造慈善系列，為社會議題出一分力，今年聖誕更是全力支持THE ONE國際人道主義獎，找來超過50位時尚圈好友及創作人，每人炮製一款慈善聖誕襪，款項將全數撥捐THE ONE，用作支持頒發獎金予傑出的人道主義人士。獎金有助獲獎人士建設流動救護車、學校、醫療中心，提供住所，並為成千上萬有需要人士提供食物、水和藥物等。品牌一邊做着時裝，一邊提醒大家聖誕節是奉獻的日子，應去回饋及幫助有需要的人。

品牌與世界糧食計劃署合作 解決飢餓問題

有時候，面對社會的荒謬，大家究竟應一笑置之，還是借此引發更大的思考空間？當進食白麵包也會被恥笑嘲諷的荒誕事情，在2019年的香港發生，正正教人反思食物本應沒有貴賤之分，而世界上的確還有好些地方仍在戰亂與飢餓之中。

Balenciaga表面看來僅在「餵飽」潮流中人的胃口與欲望，事實上卻自2018年起，與世界糧食計劃署（World Food Programme, WFP）合作，致力讓人們（部分不關心世事的時裝迷）一同關注近年全球激增的飢餓和營養不良問題，同時協助世界糧食計劃署達成其在2030年前解決糧食危機的目標。

說起食物，也令人想起佳節送禮的Christmas hamper，「大堆頭」的食物籃和裝飾品，其實又有幾多分真心？節日總有不少聖誕花聖誕樹裝飾，但或許一束經過處理，不會凋謝的乾花，更能讓人保留不會褪去的回憶。

查詢：Balenciaga 2798 8892；COS 3153 4400；Joyce 2810 1120；Little DOT Vintage Shop 5225 2642；Little M Secret House FB/IG：@littlemsecrethouse

場地提供：Joyce、Little DOT Vintage Shop、Little M Secret House

模特兒：Clara Jade（CalCarries）

化妝及髮型：Chris Lam、Cici Yu（Make Up For Ever）

文：Vivian Lau

統籌：John Wan

協力：Angel Hong

編輯：陳淑安

電郵：lifestyle@mingpao.com