神秘藏家領風騷 十面靈璧山居秋拍過億成交

南宋龍泉窯梅子青釉雙魔羯耳瓶 體積：高19.3厘米 估價：50萬至80萬元 成交價：330.4萬元 特色：全器施粉青釉，釉色瑩亮無瑕，這款有魔羯耳瓶的器型很罕見。（保利香港提供）

清乾隆冬青釉葫蘆瓶 體積：高32.5厘米 估價：300萬至350萬元 成交價：472萬元 特色：擬取瑞果葫蘆的形態，是當時宮廷藝術的經典作品。（保利香港提供）

清乾隆寶石藍釉天球瓶 體積：高56厘米 估價：400萬至600萬元 成交價：613.6萬元 特色：以高溫燒成，藍釉的色水如藍寶石般璀璨閃耀。（保利香港提供）

【明報專訊】在今季保利香港秋拍會中，拍品來自美國收藏家的「十面靈璧山居」專場成績驕人，全場成交總額高達1.36億港元，當中包括徐展堂舊藏的清乾隆御製青花釉裏紅雲龍紋大天球瓶，以超過5000萬元成交。這位藏家身分神秘，由其釋出的珍品價值在哪裏？記者專訪拍賣行中國古董珍玩部高級專家，透露這位藏家的收藏方略。

保利香港中國古董珍玩部高級專家杜紀波說，「十面靈璧山居」是頂尖私人收藏，經多次溝通才打動對方放出這批收藏數十載的珍品。杜紀波表示「十面靈璧山居」主人的身分保密、不便公開姓名，但可介紹其收藏方略及有關系列的特色。

藏家喜好東方藝術

在1980年代，「十面靈璧山居」主人以121萬美元購入明朝名畫家吳彬的作品《十面靈璧圖》，當時創下中國古代書畫拍賣世界紀錄，自此以「十面靈璧山居」為其收藏系列命名。這位藏家對東方藝術極有興趣，收藏不少珍貴的中國御窯瓷器、古代書畫及古典家具。杜紀波透露他財力雄厚，挑作品時會找有專業眼光的國際知名經紀人協助。「其藏品主要向世界頂級古董商購入，例如分別經『中國古董教父』Eskenazi、紐約著名古董商J. J. Lally購入明清及宋元陶瓷，以及經英國資深藏家Marcus Flacks入手明清家具。」

杜紀波透露，藏家會親身出席世界級的拍賣會，蒐羅各式奇珍時也會邀請專業人士指導。「他選擇藝術品的標準極高，會按珍品的珍稀程度、紋飾及品質甄選，所以被納入其系列的皆堪稱珍寶。」

在其系列中，一款清乾隆御製青花釉裏紅雲龍紋大天球瓶是今季秋拍焦點，它曾由徐展堂收藏。杜紀波說徐是香港非常重要的大藏家，收藏瓷器數量多，當中很多曾公開展覽及收錄於收藏出版物。「徐展堂縱橫政商界，早年與本地各大藏家互動頻繁，包括荷李活道一帶的古董商，其藏品一直受廣泛認可。」杜紀波說在近年拍賣會中，徐展堂舊藏可算是「金漆招牌」，拍品的成交價一向理想。

徐展堂舊藏堪稱金漆招牌

杜紀波稱香港的拍賣市場非常成熟，不少知名、成熟的藏家喜愛建立不同的收藏系列，當中船王趙叢衍、竹木收藏大家葉義及天民樓主人葛師科等都是香港藏家中的翹楚。他說香港有一個名為「敏求精舍」的組織，會員大多是資深藏家，以類別豐富、數量多和級別高見稱。「傳承有緒、來源清晰的收藏品一直受市場歡迎，經本地前輩藏家舊藏的珍品價值一般會加分。」

珍罕度和來源是衡量藏品價值的重要因素，杜紀波以清乾隆御製青花釉裏紅雲龍紋大天球瓶為例解說。「此瓶屬博物館級，存世僅見3例，多收藏於公、私博物館，其造型、發色、畫功及品相在同類中屬完美。它曾被徐展堂收藏外，亦曾歷經香港蘇富比多次拍賣，後來歸於十面靈璧山居主人收藏。」品評此瓶時，不少人會參考另一款清雍正御製青花釉裏紅雲海騰龍大天球瓶。這款由雍正御製的天球瓶同樣曾由十面靈璧山居主人珍藏，今年6月北京保利春拍會中以1.472億人民幣成交，所以具參考價值。

藏品價值看珍罕度來源

杜解釋，天球瓶的造型源自伊斯蘭世界的西亞金屬器，明永樂、宣德時期景德鎮窯參考其外形燒成瓷器，至清雍正、乾隆時皆沿龔仿製。清乾隆御製青花釉裏紅雲龍紋大天球瓶的製作工序繁複，除要分段拉坯外，待胎土陰乾後要分別以青花和釉裏紅顏料繪製海水雲紋和龍紋，之後再施釉入窯燒制。「其成品率極低，十不存一，要憑藉窯工的技藝、氣候和運氣才能燒製出完美的作品。」青花釉裏紅顏料的燒造難度極高，還要兼顧青花的發色準確。顏色釉瓷器講究色、型兼備，釉色純淨、均勻才屬佳品

■系列其他珍品

系列中其他珍品亦非同凡響，色彩和造型皆細緻優雅。

清乾隆寶石藍釉天球瓶

體積：高56厘米

估價：400萬至600萬元

成交價：613.6萬元

特色：以高溫燒成，藍釉的色水如藍寶石般璀璨閃耀。

清乾隆冬青釉葫蘆瓶

體積：高32.5厘米

估價：300萬至350萬元

成交價：472萬元

特色：擬取瑞果葫蘆的形態，是當時宮廷藝術的經典作品。

南宋龍泉窯梅子青釉雙魔羯耳瓶

體積：高19.3厘米

估價：50萬至80萬元

成交價：330.4萬元

特色：全器施粉青釉，釉色瑩亮無瑕，這款有魔羯耳瓶的器型很罕見。

文：呂瑋宗

編輯：王俊杰

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