Wardrobe：最難忘的聖誕節……

由Andrew John Ridgeley（左）與George Michael組成的Wham!樂隊，發表聖誕歌曲Last Christmas。（網上圖片）

Profile：Frankie Ho - 現為Taschen香港區的品牌及零售經理。畢業於香港理工大學紡織及服裝學系，卻未曾踏入時尚界；曾任職Espace Louis Vuitton藝文空間、薩凡納藝術設計大學、Fondation Louis Vuitton Peking藝術基金會及K11藝術基金會。（受訪者提供）

Profile：Kevin Boy（李健宏） - 香港音樂人、鼓手及主持人。近年，積極參與開拓電視網絡影片演出及製作事務，由他炮製及主持的網絡真人整蠱節目《情義兩難全之玩爆你個腎》，至今已超過1100萬點擊率。他同時為潮流生活品牌The Baddies的創辦人。（受訪者提供）

Profile：Ricky Kwok（郭慶彬） - 香港著名Stylist，為多位紅星如李嘉欣、吳君如、周慧敏、楊冪及李冰冰等擔任形象顧問，每季獲邀到米蘭及巴黎出席時裝周，對潮流資訊瞭如指掌。近年成為各大品牌的指定造型師，為貴賓提供造型設計。（受訪者提供）

【明報專訊】聖誕節「躋身」每年的最後幾天，自然是大家回望過去、展望將來的好時機。在動盪起伏的2019年，當中有很多故事、很多感慨，還有很多難以忘記的回憶。今年的聖誕節，或許與過往有點不一樣，給香港人的season's greetings，除了慣常聽到的「聖誕快樂」， 也祝大家節日平安、願望成真。趁着佳節當前，我們找來本地不同界別的代表人物，從這3位「靚佬」、「鼓佬」與「書佬」的個人品味與選擇說起，分享聖誕的快樂。

#1 聖誕節當天必定會做什麼？

#2 聖誕必穿的衣著造型？

#3 你心目中，哪首歌最能代表聖誕節？

#4 哪部是你的經典聖誕電影/書？

#5 最難忘的聖誕節？

#6 今年最想收到的聖誕禮物？

#7 今年的聖誕願望？

■ Ricky Kwok：獅子老虎「熱」鬧過佳節

#1 與家人和朋友見面。我會把節目安排得密密麻麻，必定會食聖誕大餐，通常我會與家人共晉午餐，晚上則會與一班朋友慶祝聖誕節，由朝食到晚。

#2 有時候，會穿紅、綠色為主調的打扮，呼應聖誕節主題；有時候，我也會穿著格紋圖案的服飾，塑造「聖誕feel」。

#3 從小到大也在基督教學校成長，一直聽很多聖詩。每當聖誕節期間，聽到聖詩，感覺格外「有feel」，歌曲代表耶穌誕生，對我來說充滿意思。

#4 電影The Holiday。經常也會在飛機上，偶爾巧合地看到這部戲，自己亦對這部電影充滿感覺。當中有份主演的Cameron Diaz與Jude Law，亦把角色演繹得好好，每次觀看這套電影，我也會覺得很感觸。

#5 記得有一年到訪南非的旅程最為難忘。那兒的天氣很熱，感覺並不像過聖誕；其間到了safari park，與大象、獅子和老虎一起過聖誕，感覺相當特別，而且相當炎熱！

#6 一張聖誕卡。我經常也會收到手袋、衣服、鞋子等形形色色的禮物，反而有一年朋友送我親手畫的聖誕卡，並在當中寫上了很多字，收到的那一刻，讓我很感動。近年來聖誕卡已變得「電子化」，對於我來說，這禮物分外珍貴。

#7 很簡單，希望自己和家人也快樂、身體健康。

■ Kevin Boy：白色泡沫中打鼓

#1 若不用工作的話，便會留在家中看電影Love Actually，已成為多年來的習慣。

#2 紅色或綠色的Hoodie。

#3 Let It Snow，因為我無時無刻都會唱着這首歌。

#4 除了Love Actually，還有The Santa Claus，以及麥嘉與徐小鳳主演的《聖誕快樂》。

#5 忘記是2005、2006，還是2007年，當時在上海為陳奕迅的演唱會打鼓，當Eason唱Lonely Christmas的時候，主辦單位不停放一些白色泡沫下來製造舞台效果，可能放得太多，導致我的鼓譜、我套鼓，還有我都濕透，可是那一個情景卻非常之靚！

#6 Suzuki Jimny 2019 玩具車仔。近日，我正在儲這款玩具車。

#7 我的願望便是：「希望每個香港人的願望，都可以成真！」

■ Frankie Ho：懷念尖沙嘴看燈飾

#1 Drink！Hug and Kisses！還有唱聖誕歌。

#2 聖誕醜樣冷衫。其實年紀大了，穿什麼已不是重點，不過每逢佳節，通常是一班親朋好友相聚開派對的時刻，最緊要大家多笑一點、Have Fun！

#3 Wham!的Last Christmas，這首歌伴陪着一代人成長，根深柢固。

#4 電影Love Actually、Home Alone；書則會選The Nutcracker。

#5 小時候，去尖沙嘴、彌敦道一帶行街睇燈飾。當時由家人帶着我前往，是自己很期待的事；現在，當自己也有小朋友，角色轉換了，又是另一種感覺。近年社會的物質愈來愈豐富，燈飾僅變成日常生活一部分，想當年，去看燈飾的「儀式感」很重，很神聖。

#6 家人朋友身體健康。

#7 五大訴求，缺一不可。

文：Vivian Lau

編輯/王俊杰

美術/謝偉豪

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