剛柔兼備 塑造不一樣男裝

【明報專訊】常言道一個人最吸引的特質，是既有男性的陽剛氣息，又有女性獨有的陰柔嫵媚。這種剛柔兼備的特性，是這個世代最難能可貴的。來自北愛爾蘭的時裝設計師Jonathan Anderson，他的設計就是因為這個特點，自2008年成立以後，迅速引起業界的注意。十年下來，他的設計更見成熟，2019年秋冬季男裝更是近年的一次最佳示範。

大家認識Jonathan Anderson也許因為大牌Loewe，但其實早在他被LVMH選上為Loewe設計總監前，他的設計鋒芒和造詣，已為時裝業界認同，他精心製作的配飾系列，很快引起了人們的注意。他最擅長的設計風格，莫如通過有意識的將男裝元素和女裝元素混合，創造出發人深省的輪廓，從而為男性氣質和女性氣質提供現代詮釋。這種特殊的視角，吸引了無數狂熱的粉絲，也令他在時裝界站穩陣腳。

事實上，大部分喜歡Jonathan Anderson設計的人，很可能是因為某些設計上細眉細眼的小節。其設計好看又易著，還有色彩配搭有一手，別說是跟他同期出道的設計師，就連現世所謂大師也有所不及，是故，他能如此輕而易舉的收買人心，不是沒有原因的。

流蘇條紋印花襪 散發異域風情

當然在風格和款式上的用心和獨特，也是他過人之處。2019年秋冬男裝，就有着這些特質。各種流蘇、條紋、印花襪等，統統極具設計感和異域風情。帽子和圍巾等配飾在整體搭配上起了關鍵作用，令造型變得異常有趣。長長短短的配襯層次感，令他獨有的跨性別風格主題得到更極致的發揮。據Jonathan Anderson夫子自道，這個系列是在 2017年首次為JW Anderson早秋系列主題探索的延續，靈感源自美國畫家兼雕塑家Paul Thek。在巴黎展示這系列的時候，他就把整個舞台布置成橫跨5間設有獨特布景的房間，設計啟發自Paul Thek及其原創作品 The Personal Effects of the Pied Piper (1975)，一系列共9件的黑及銅綠色青銅雕塑。

「男女裝回歸為連續語言」

Jonathan Anderson在系列結束後在後台中說道：「我曾想過，你應如何重新詮釋服裝和它們應被怎樣穿著？這是我們在一段時間以來，第一次把男裝和女裝系列回歸為一種連續的語言。當中有着一種世俗和流浪的感覺，你不會知道這是一個開始還是結束。」

文/張言志

模特兒/ Ivan K. (Primo)

化妝及髮型/ Chris Lam、Hailey Tang

編輯/廖偉龍

查詢：JW Anderson www.jwanderson.com