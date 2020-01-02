【明報專訊】為配合賽馬運動主題，Miu Miu 2020度假系列的時裝騷選址法國巴黎的奧特伊賽馬場（Hippodrome d'Auteuil）舉行。這個地方自1873年曾多次舉辦法國最享負盛名的錦標賽，木質的結構樓座和筆直的步台格局，讓整個空間充滿典雅時尚感，與Miu Miu大膽創新的復古式設計互相呼應。

其實奢侈品牌在馬場舉行時裝騷並不是新鮮事，以生產馬具起家的Hermès為例，2019春夏系列於巴黎隆尚馬場發布，跑道沒有奢華佈置，只是以大型鏡牆反射藍天白雲作背景，模特兒拿着一個個由馬鞍袋演繹的素色Kelly Bag與Birkin Bag，從容地走出跑道，貫徹品牌的低調作風，自在寫意。

另一品牌Dior亦曾於隆尚馬場舉行2019春夏系列時裝騷。當時的系列靈感和場地概念均源自芭蕾舞，柔美輕盈的服裝與芭蕾舞員搖曳生姿的形態，在空曠昏暗和滿地花瓣映襯下，更具戲劇張力，突顯品牌對自由表達和律動力量的渴望。

由此可見，馬場這個象徵自由的地方，縱使曾多番被選用為騷場，但每次演出都會根據品牌的設計概念，有着不同佈置，呈現不同視覺效果，為觀眾帶來驚喜。