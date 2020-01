Double F：一個有關友誼與忠心的故事

【明報專訊】男人世界的飾物故事總是好聽,因為不公平地很多權力場口仍由男性主導,他們戴的飾物顯露身分、權力與各種複雜的取捨……

2020第一篇稿就以去年我最喜歡的男人電影The Irishman開始吧,之前談了戲中契合時代背景的領呔美學,今次想談談更細緻、暗藏了故事走向的貼身飾物。

戲裏的西裝革履很好看,Frank獲Teamsters工會頒發「Man of the Team」時,隆重地穿上三件頭服裝,貫穿整套戲情義兩難全的兩件飾物也登場了。在他人生這樣備受重視的日子,Jimmy送給他一隻腕表。這時Jimmy已是腹背受敵,不待人見之時,Frank卻感恩Jimmy一直的關顧,邀請Jimmy任頒獎嘉賓,在Jimmy致辭後,他更情真意切的表白,「我會支持你一直走下去。」

戒指與金表之間的選擇

黑幫片最好看的就是這樣的兄弟情——但更好看的是最終人還是敵不過自私與其他牽絆,不得不背棄自己曾說過的話,所謂的人在江湖。在Jimmy送給Frank金表的同時,Russ則送他一隻戒指,還特意說這隻戒指全世界只有三人擁有,他自己一隻、Angelo Bruno一隻,然後就是Frank。鏡頭拍着Frank把戒指戴上後,Russ遞前自己的手,拼着兩人的手看這一雙戒指,提醒Frank他是如何將其當作最親近的自己人。

如父如師如友,Russ提醒Frank:「你知道我讓你變得多強嗎?」Russ這話說得有機心,你今時今日強壯得可以支持他人也是得我栽培。而你是我的小子,沒人可以動得你,派完定心丸,他接着才提醒Frank要警告Jimmy事已至此,請好好退一步,無謂惹禍上身。

這樣對比之下,Jimmy的金表不若Russ的戒指那麼可以收買人心了。諷刺的是,這充滿暗湧的慶祝之夜,Frank得到的是「Man of the Team」的榮耀,他卻將要踏上殺死恩友,背棄友誼之路,多諷刺的Man of the Team。

可以說The Irishman是一個有關友誼與出賣的故事,再簡單化,這是Frank猶豫在手上的戒指與金表之間的選擇,如果他只能選一個他選什麼?

電影採用跳躍的時間線講述故事,其實這金表與金戒指在稍早前已經出場了。還記得戲裏在老人院的Frank開始回憶往事,1975年的他登場,先是殺人血濺滿牆的畫面,回應了原著《我聽說你粉刷房子》的書名,然後鏡頭切換到他在裝身,準備出發去接Russ往底特律參加Russ堂弟兒子的婚禮,他取起枱面的戒指戴好,然後戴好金表。

這趟旅程起因是Russ不想乘飛機去底特律,所以由Frank駕車,Frank及Russ連同各自的妻子一起出發,順手收取路經店舖的款項,預計3天後到達底特律。沿這趟旅程,Frank一直插敘此前遇上Russ,再到幫Jimmy工作的往事,這出發去婚禮的旅程就是串起整個敘述的故事線。而Frank沒料到的是,還有一天就到達底特律時,Russ卻要他臨夜起行先到底特律,以會面之借口與Jimmy相遇,乘機將其殺掉,再回來會合Russ一行人駕車往底特律,那就沒人知道他殺了Jimmy之事。

故事其中一個高潮就是Frank以其現身取得Jimmy信任,將其帶到準備好的房子,一進去Jimmy就發現有問題,叫Frank快點走,卻不料一轉身,身後的Frank就擊斃了他,而Frank手上還戴着這位好朋友送的金表,還剛用這隻手最後輕拍了轉身離去的Jimmy一下。

親近與擊殺就發生在短短的一個轉身之間。

金表無時無刻見證一切

此後Frank仍是將Jimmy所贈的金表與Russ所贈的戒指戴在同一隻手上,甚至在他滿懷歉疚致電Jimmy妻子慰問而滿口謊言說着「一定活着……妳一定要想着會沒事的」,手上仍戴着那兩件互相矛盾的飾物。此後每人報應臨近,Russ與Frank先後因為別的事入獄,出獄後的Frank仍是時刻戴着那戒指與金表,在妻子的喪禮上、在他為自己挑選靈位時,甚或在他漫長地在老人院孤獨地等待最後的審判日之時,那金表仍是無時無刻見證一切。

悔與恨、出賣與情義,在這黑手黨電影中透露出最複雜情感的飾物,當屬這戒指與金表了。

文:方太初