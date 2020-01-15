Watch News：「表」現香港工藝創意

【明報專訊】香港的商業模式，比起其他地方，好像有點不一樣。無論什麼行業都好，大家都傾向引入外國品牌的出品，然後主打內地客，忘記本土也有自己的品牌和市場。像鐘表業，雖然瑞士是鐘表大國，但其實香港多年來也是重要的轉口站，每年本地也有舉行香港鐘表設計比賽，向國際買家展現香港設計師的工藝和創意。

香港鐘表設計比賽分為公開組及學生組，分別以「萬象更新」和「抽象幻境」為主題，前者寓意透過設計，為鐘表業締造美好前景，後者鼓勵設計師以難以言喻之美，於鐘表設計上發揮無窮想像力。今屆公開組冠軍由鄧俊傑設計的「守·破·離」奪得。守破離出自日本劍道心訣，是學習修煉提升自我的3個階段。在日本劍道中，配刀是武士的靈魂，作品特意以日本武士刀融合手表設計，希望表達主題思想，鼓勵大家打破困境，為行業帶來萬象更新的美好前景。

學生組則由香港知專設計學院的黃詩驊，以名為「浮世·繪」的作品奪得冠軍。設計師認為海浪獨特而抽象，加上陽光的折射使其更為特別。為突顯主題，腕表以人手製造，混合了珠寶，製成獨特的外殼，提升作品的可觀和舒適度。

這些得獎作品正在內地巡迴的Transversity展覽亮相，展覽展出超過200多項香港設計，這兩枚得獎腕表正代表香港的鐘表藝術參與其中，剛好和展覽中其他設計師共同訴說香港設計故事。腕表設計比賽部分得獎者更可獲得港日經濟合作委員會贊助，前往日本參加為期5天的鐘表設計課程，而公開組及學生組冠軍則獲贊助，前往今年4月底至5月初在瑞士舉行的2020年度Baselworld世界鐘表展。

文：Tung Cheung