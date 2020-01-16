天才調香師特製 香水結合手袋 散發獨特芳香

【明報專訊】香水能代表個人氣質，手袋能為造型添上時髦氣息，但大家有否想過，這兩個展現自我品味的飾品可以結合起來？上月初，深受女士歡迎的奢侈手袋品牌Fendi，就與擁有「天才調香師」之稱的Francis Kurkdjian合作，調製出一款名為「FENDIFRENSIA」的獨特香氣，並融合於品牌經典Baguette Bag的皮革之中，讓大家拿着時髦手袋外出時散發陣陣芳香。

你未必聽過Francis Kurkdjian這個名字，但相信一定認識時裝品牌Jean Paul Gaultier。1995年，年僅26歲的Francis Kurkdjian為Jean Paul Gaultier調製出全球暢銷的香水Le Male，因而在香氛界聲名大噪。由於一般調香師都是在四十開外才有所成就，Francis Kurkdjian年紀輕輕便成功打響名堂，令他贏得「天才調香師」的美譽，及後他亦為Christian Dior、Yves Saint Laurent、Giorgio Armani、Burberry和Versace等多個國際知名品牌調配出多款熱賣香水。直至2009年，他成立了同名香水品牌Maison Francis Kurkdjian，以奢華新穎的香水系列延續他的傳奇創意。

而外形纖長小巧，擁有「法棍包」之稱的Baguette Bag，就是由Fendi創意總監Silvia Venturini Fendi親自設計的手袋款式。它自1997年面世以來一直不斷蛻變，簡約現代的面貌體現出Fendi作為羅馬奢華品牌的時尚精髓，就連經典美劇《色慾城市》的主角Carrie也經常在劇中揹着這款手袋，深入民心的造型使Baguette成為眾多時髦女性心目中的It bag，亦是Fendi手袋家族中最具代表的款式。

這次香水與手袋的結合企劃出自Silvia Venturini Fendi的意念。身為一名女設計師，她非常明白「手袋如衣服」這個道理，它們不單是隨身配飾，裏面更承載着女性各種生活細節和秘密，猶如女人身邊最要好的朋友；而香水則是女性最貼身、最私密的用品，因而令她萌生將兩者互相結合的念頭——讓手袋「自帶香氣」的創新概念。Baguette是Fendi家族中首個擁有自己名字的袋款，為它配上專屬香氛可亦多添一份獨特的紀念性，於是她便邀請Francis Kurkdjian，一起開展這場驚喜的聯手合作。

香氛皮革專利 研發無性別香水

Silvia Venturini Fendi今次找來Francis Kurkdjian，除了看準他在香氛界的卓越成就，最主要的原因是他擁有「香氛皮革」的專利技術。作為調香師，要擁有一副勇於嘗試的實驗精神，才能調配出各種引人入勝的味道，而Francis Kurkdjian之所以能從眾多調香師中脫穎而出，大概是他還多了一份前瞻性，不但懂得調製出獨特的味道，更嘗試將香氣真正融入生活細節當中。他早於2014年便研發出為皮革加香的製造技術，並為其申請專利，讓香氛在固有的液體狀之外，亦能以另一種方式呈現和保存下去。他表示，「憑藉我對卓越工藝和調香專業的熱愛，我將12世紀由大師級香氛手套工匠掌握的古老技術革新，成功使它重生。今天，這工藝技術與Fendi合譜協奏曲，我們分享着共同價值和美學主張，將雙方拉在一起，成就這次合作契機。」

Francis Kurkdjian一直相信香水既無潮流可言，也沒性別之分，它們應該要在沒有任何框架的自由前設下被調製和使用，才能忠實地呈現人類的想法及生活哲學。他接受我們訪問時就曾經提及：「我覺得性別不應單純是『男』或『女』如此簡單及絕對，當中應該有流動性，人們可以在『男』與『女』之間的任何一個據點，隨意、自在地做自己。」所以他今次為Fendi Baguette手袋特別調配的FENDIFRENSIA也屬中性香水，在縫製於手袋的Selleria薰香皮革上散發出淡淡麝香，不論男女都喜歡，香氣在Fendi經典的黃色皮革中更可持續4年之久。

藝術家跨界合作 留存消逝香氛

大家或許會擔心，當4年後香氣漸漸減弱，這個香氛手袋豈不是沒有了意義？同樣考慮到這個問題的Silvia Venturini Fendi，便選擇以視覺藝術的形式把香氛留存。故今次除了向香氛皮革香氛的專家Francis Kurkdjian取經外，更邀請到加拿大裔瑞士藝術家兼攝影師Christelle Boulé，為經典的Baguette手袋重新構思。Christelle Boulé將小量FENDIFRENSIA香水滴於彩色相紙上，待其風乾後置於光源下曝光，然後浸於顯影液中，讓香氛的痕跡呈現出來。深淺不一的Fendi標誌黃色，加上不規則的白色點滴輪廓，便成為今次Baguette皮革手袋上的圖案，如此抽象藝術式的設計，就是想讓大家透過觸感和視覺，感受香氛在空氣間轉瞬即逝的微妙時刻。

查詢：Fendi 2524 1339

文：Angel Hong

編輯：廖偉龍