Daddy sneakers為靈感 運動鞋 功能時尚兼備

玩味十足——Phonica運動鞋採用了品牌獨家專利的橡膠鞋底，透氣通爽而不累腳；鞋身是充滿質感的絨面設計，有多種配搭顏色可供選擇，鞋繩上更附有耳機插頭作裝飾，玩味十足。$1299至$1499（品牌提供）

【明報專訊】千禧世代的年輕人是球鞋市場的重要客群，很多服飾品牌均不斷發表設計新穎的鞋款，聯名與復刻設計推陳出新，目的是透過make noise（引起話題）滿足年輕一代追求新潮事物的好奇心，提高銷售量。對於一向以健康舒適鞋款為主打的Geox而言，要從競爭激烈的市場中突圍而出，只講求功能絕對不足以成為賣點，最折衷的做法還是向年輕人靠攏，利用標誌搶眼的外形吸引大眾。今次春夏系列推出的運動球鞋，就以近年火紅一時的daddy sneakers為靈感，時尚感十足的設計令人刮目相看。

Daddy sneakers又名為chunky sneakers，渾圓鞋頭加上厚大鞋底，看起來呆板笨重的設計，源自於1990年代流行一時的運動鞋。當時很多品牌為了獲得大眾青睞，爭相推出功能和外觀兼備的鞋款，除了在鞋底用上厚重舒適的氣墊，更在鞋身注入大量色彩和線條元素，事隔多年看上去會覺得土氣，只有老一輩「阿爸」才會穿上腳，但在當年這種設計可說是充滿未來感，十分時髦。到近年潮流逆轉，不論服裝、首飾或鞋履設計，都喜歡從1990年代尋找靈感，Balenciaga早年推出的Triple S正是daddy sneakers的始作俑者，厚實笨重的設計深得一眾時尚達人歡心之餘，更成功掀起「醜鞋」熱潮。

源於1990年代流行運動鞋

今次GEOX推出的Phonica運動鞋，就是參照了daddy sneakers挺身厚實的設計。鞋身以絨面技術織物製成，加上多重的顏色配搭，以及亂中有序的線條設計，令球鞋外形充滿層次。作為休閒健康鞋履的佼佼者，GEOX擁有多項製鞋專利技術，今次的Phonica就採用了品牌獨家的橡膠鞋底，設有防水層壓與透氣面料，讓球鞋內部能自然調節溫度，確保穿者享受運動鞋的時尚外觀同時能讓雙腳長時間保持舒適通爽，貫徹品牌一向重視功能性的設計理念。

查詢：GEOX 2295 3988

文：Angel Hong

編輯：廖偉龍