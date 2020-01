羅馬大理石人像 青銅雕塑相輝映 跨領域收藏 增鑑賞功力

In the Night Blue Turns to Red——作者:Alan Davie 創作年代:1950年 規格:纖維板油畫(126×126厘米) 特點:作者擅長抽象風格,因對襌宗和密宗等宗教文化有興趣,畫面有不少神秘符號。(巨匠臻藏提供)