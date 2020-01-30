廢料升級再造 綠色時尚愛地球

A.P.C.將回收計劃擴展到香港，與救世軍合作推循環再用計劃。顧客可將舊的A.P.C.衣物帶到品牌的店舖回收，換取$50至$250的購物信用額。（品牌提供）

Net-A-Porter推出的「Net Sustain」平台，帶出道德購物的信息。Net-A-Porter特別向藝術家Lewis Miller的作品借鏡，與McQueens Flowers攜手以循環再用的花卉和物料搭建布景，為平台拍攝專題硬照廣告。（品牌提供）

【明報專訊】從前談環保，是一種生活態度。但當現在地球生態環境愈來愈惡劣，環保已成為一種責任。時裝界一直被批評為超級浪費和破壞環境，而西太后Vivienne Westwood更曾公開呼籲大家「應該買少件衫！」在講求利益的時裝界，能像她一樣敢言的人，的確極為罕見。不過，近年不少品牌在設計和生產上，都採取減廢節源的措施，提升衣服配飾的可持續度。

說起時尚界環保先鋒，除了Vivienne Westwood，還不得不提Stella McCartney。打從她推出個人同名品牌後，便堅拒使用以動物皮毛製作皮具服飾，嚴格執行「Fur Free」設計宗旨。她曾在訪問中透露，每次設計新系列時，都會把「可持續」放在比設計更高的位置上。為達到目標，品牌更自行開發嶄新的環保物料及回收塑膠，積極使用回收再生材質，以取代動物毛皮。2018年，聯合國更因為Stella McCartney對環保的堅持而跟她合作，透過她的影響力，牽頭時裝產業採用持續發展的製衣方式。事實上，可持續發展亦是近年時尚界的主流趨勢，業界中有不少品牌，都把面料升級再造（upcycling），充分利用生產過程中涉及的每種材料和織物，從而減少浪費，而Max Mara便是例子之一。

廢棄駝毛布變羽絨

對於有近70年歷史的時裝屋來說，要經得起時間考驗，絕對不是易事。不斷革新前行，才能令品牌維持競爭力。近年Max Mara致力推行可持續發展，「解構」招牌駝色大衣，從中抽取廢棄的駝毛面料，將其升級轉化為精細纖維，研發成保暖填充料CameLuxe，用作The Cube羽絨系列的主要材料。品牌選擇以其經典服飾作為出發點，實屬明智之舉，從商業角度來看，將自己的優良賣點發揚光大，而從環保方面來看，則延續了駝毛的保暖能力，毋須消耗額外的原材料，便能製造出輕薄保暖的物料，讓本來被丟棄的珍貴原材料再次發揮價值。此外，CameLuxe的生產流程，能減低耗水量、二氧化碳排放量，去年品牌更憑藉這材料而獲得意大利國家時尚商會（CNMI, Camera Nazionale della Moda Italiana）頒發「可持續時尚大獎」，被視為對生態負責任的先鋒時尚材料，有助體現綠色時尚。

再生皮革做「環保袋」

談到可持續發展技術，總會讓人率先想到應用在衣服上，其實不少品牌正努力發展可持續配飾。Mulberry推出的Portobello手袋，便是以100%可再生皮革製成。創意總監Johnny Coca運用製作食品時產生的副產品「重度粒面皮革」作主要面料，並用上回收再造的Epic EcoVerde聚酯纖維線縫製成多用途手袋，實用又優雅美觀。

皮革以外，時尚界亦將可持續理念延伸到細小的銀器首飾。像COS便發表了Recycled Jewellery系列，當中採用的純銀素材，便是以銀器等回收飾品循環再造，經過拋光處理後，再依設計混合與搭配材料，炮製出線條利落的首飾，貫徹品牌極簡美學主義。

鼓勵消費者「道德購物」

另一方面，有關可持續時尚的消費意識亦逐漸抬頭。購物網站Net-A-Porter就特別推出「Net Sustain」平台，蒐羅以可持續發展為理念的時裝及美妝品牌，讓顧客簡單直接地選購綠色時尚。當中出售的每件產品，均至少符合其中一項此平台遵從的可持續發展準則，維護人類、動物和環境福祉，帶出「道德購物」的風氣。而法國品牌A.P.C.的創作總監Jean Touitou，則透過「回收物品」的方式延長衣服的生命，幫助有需要的人。品牌一直於歐洲和美國多個城市推出回收計劃，顧客只要攜帶舊的A.P.C.衣物到店舖回收，就能換取店舖的信用額於下次購物時使用，實行透過「獎勵」的方式，鼓勵消費者支持環保。在「地球村」生活的我們，絕對責無旁貸。

文/ Vivian Lau

編輯/梁小玲

查詢：A.P.C. 2895 6623 COS 3580 7938 Max Mara 2722 9606 Mulberry 2956 0830 Net-A-Porter www.net-a-porter.com Stella McCartney 2801 6793