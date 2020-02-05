Collect：想像融入經典畫作 「塗鴉病毒」入侵拍賣行

塗鴉五裸女——規格：壓克力彩畫布（100×100厘米）。特色：靈感來自常玉的另一畫作，是另一間拍賣行於2019年秋拍的重點拍品。（蘇富比提供）

【明報專訊】上期收藏版介紹了藝術界的超時空對話，今期的訪問主角則是一位踐行者。年約25歲的英國鬼才藝術家Mr Doodle，在50多幅經典名畫中汲取靈感創作了一系列作品。他的塗鴉風格常被人看不起，被批評不入流。不過，他受名畫《吶喊》啟發的一幅作品，在2012年的紐約蘇富比以1.2億美元成交，為自己爭一口氣。

如果畫紙有多大，想像力便有多大，Mr Doodle的創作能力和幻想定會嚇你一跳。Mr Doodle原名叫Sam Cox，2、3歲左右開始繪畫，9歲時把畫滿塗鴉圖案的畫紙貼滿臥室牆壁。「某年我發覺畫簿空間太小，開始在父母的家具上畫畫。」長大後他把創作範圍擴展至整間屋的牆壁，甚至整座建築物及倫敦的隧道。對他來說，任何家具、書籍、衣服等物品都可用來即席揮毫。

世界成畫簿 《吶喊》改變命運

記者早前出席他的一個作品展，目睹他在作品附近的空間畫個不停。我想如果他把腦海中的東西統統畫出來，世上沒一本畫冊可容得下。

他說一直以來很多藝評說其作品不入流，只是膚淺的圖案。但一幅靈感來自《吶喊》的畫作，在2012年於紐約蘇富比以1.2億美元成交，除威震畫壇外，亦改變其命運。2016年及2018年他先後在倫敦和韓國舉辦超大型特展，自此吸引不少國際品牌和他合作。

他形容自己畫的圖案是「塗鴉病毒」（virus），又用「入侵」（invade）來形容自己的塗鴉行為。當他和古典、印象派及現代藝術大師超時空對話，受啟發創作出一系列作品，2019年成功「入侵」拍賣行——在拍賣行舉辦個人展覽。他不但重新演繹《吶喊》、《蒙娜麗莎》及《維特魯威人》等名畫，甚至模仿2019年在香港兩所拍賣行，分別以高價成交的當代名家常玉的裸女作品。他不但吐了一口烏氣，也開展了一個嶄新的創作路向。

Mr Doodle的塗鴉並非亂來。他曾在西英格蘭大學修讀藝術，作品以密集的線條構圖，有點像一團團擠在一起的意粉，被喻為「意粉塗鴉（Graffiti Spaghetti）」。按記者觀察，其畫風以粗線為主，沒太多漸變層次，每次下筆都一氣呵成。畫面上一些留白或淡黃的色塊，當近距離看時，會發現是由仔細的塗鴉圖案構成，就像在顯微鏡下看到細胞結構般令人叫絕。他認真地考究原著的細節和結構，以爬蟲、笑臉、手掌等微細圖案呈現其輪廓。他的夢想是喚起世人用輕鬆、幽默的方式看藝術。

考究原著細節 微細圖案呈現輪廓

香港蘇富比藝術空間策劃總監黃傑瑜說，Mr Doodle的背境和傳統畫家不同。「他主修繪圖而非傳統藝術，作品充滿個性，在網上很受歡迎。」他說近年網上有很多人留意這類風格的藝術家。當Mr Doodle把作品放到網上後開始多人留意，其Instagram帳戶便有超過240萬追蹤者。網絡，可說是另一塊滿足他無限創意的畫布。

文：呂瑋宗

編輯/廖偉龍

電郵/lifestyle@mingpao.com