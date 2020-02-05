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文章日期：2020年02月05日
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蒙娜 Doodle——規格：壓克力彩畫布（180×120厘米）。特色：參照意大利畫家達芬奇的名作《蒙娜麗莎》。主角身上滿布爬蟲和鱷魚圖案，顛覆了蒙娜麗莎的美女形象。（蘇富比提供）
Doodle 吻——規格：壓克力彩畫布（100×100厘米）。特色：意念來自奧地利畫家克林姆（Klimt）的名著《吻》，左方人物誇張的嘴唇比原著更直接地呈現吻的神髓。（蘇富比提供）
維特魯威 Doodle——規格：壓克力彩畫布（50×50厘米）。特色：參照達芬奇的名作《維特魯威人》，此作主體的大眼睛極為搶眼。（蘇富比提供）
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【明報專訊】Mr Doodle從名作中獲取靈感。其二次創作不但跳出原著框框，甚至開創獨特的個人風格。
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