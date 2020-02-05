Double F：屋漏更兼連夜雨

【明報專訊】屋漏更兼連夜雨——大概是近日香港的寫照，半年來的抗爭未完，又來一記武漢肺炎疫症，香港人的絕望可見。寫文時是年初五，大家正在為撲口罩到處奔波，或起衝突，或互相指摘，不知道此文刊登時，香港人是否極泰來，還是長路漫漫。

孕妻病逝 人生最後3天

想起以前寫奧地利早逝畫家Egon Schiele，生性風流，在逝世前一直不停畫早他3天離世的妻子，一個一直為人流傳的浪子回頭浪漫故事。但當將其放回原本的context裏，就看到他的絕望。

生於1890年，盛年時正值一戰亂世，結婚數天被徵召入伍當兵，先在布拉格服役，因其藝術才能而避開劫數，未被派到前線戰鬥，終於1917年安全回到維也納。翌年妻子也懷孕了，以為人生新篇章終要開始。但亂世時分，幸福不會太長久——戰爭未完，西班牙流感席捲全球，短短時間內，他與懷孕6個月的妻子先後離世。而人生最後這3天，他的絕望不知有多深？原本期待新生兒的人生一下破滅，這個曾在畫作中將自己畫成死神的憤青，在人生最後時期，當他真的直面死亡，卻收起了先前所有棱角，只一直畫着心愛妻子的肖像……現在再想起這故事，當中浪漫不再，絕望之感卻包圍全身。

席勒在1918年10月31號逝世，11日後德國求和，一戰結束——屋漏更兼連夜雨，那一個世代的人短時間內遭受兩次衝擊，人類引致的戰爭與大自然的疫症。

一戰後期的西班牙流感，有估計造成全世界5億人感染，5000萬到1億人死亡，西班牙流感在身體健康的青壯年中死亡率更高，因為免疫系統反應更激，殺死病毒的同時也無差別摧毁身體其他細胞。

亂世之中 誰來補屋頂？

有說西班牙流感肆虐促使一戰結束，可想而知，當你已在戰事亂世的情緒中，還要見着身邊的戰友一個一個因流感倒下，還要擔憂遠方的家人是否安好，當然無心戀戰或做起逃兵來。現在武漢肺炎來襲，香港人五大訴求未償，又再次見證政府辦事不力，不知道接下來的連鎖反應會是怎樣？原本認為政府辦事手法沒有問題的人，當絕望之感臨到你身上時，當你屋漏更兼連夜雨時，不知道會否想想怎樣爭取一個能夠為市民一起補好屋頂的政府？

文：方太初