玩轉內衣外穿 「雌雄同體」 時裝頑童「葬禮」道別

半世紀經典：Gaultier筆下的經典總令人津津樂道，在2020春夏高訂系列中，就有不少於Jean Paul Gaultier過往設計中出現過的經典元素，例如條紋水手裝、圓錐形胸圍、香水罐頭包裝配飾、男穿緊身胸衣、內衣外穿及宮廷裙子襯架（Crinoline）等。（IMAXTree提供）

【明報專訊】生離死別是必然定律，而這天始終會來臨——Jean Paul Gaultier選擇以2020春夏高級訂做服系列作為最後一場時裝騷，突如其來的消息震驚整個時尚界，有人甚至以「法國舉國哀悼」來形容他的「離去」。這樣說，未免太過凝重，或許也不夠深入認識Gaultier。向來玩得又幽默的「Jean Paul叔叔」，以葬禮形式作為時裝騷的序幕，既百無禁忌又夠貼題。就算心中千萬個不捨得，但眼見他老人家精神奕奕，在一片歡呼聲中向大家道別，確實足以讓Fans「節哀順變」。

對於不少1980、90年代成長的時裝迷來說，Jean Paul Gaultier絕對是一名令人「開竅」的時裝設計師。Gaultier是其中一名讓人「大開眼界」的啟蒙者，看他塑造的雌雄同體形象，女的剛烈、男的妖嬈，還有超現實主義風格，令人領會到創作不應該存在界限，時裝原來可以去得很盡。

Gaultier那些令人深刻的視覺造型，更是「前衛」一詞的最佳演繹，並非從課本能夠學懂的。那時候，Alexander McQueen未出道，時裝界還未有成名設計師像他那樣「壞」，香港傳媒喜歡把Gaultier喚作「時裝頑童」，部分傳媒更會以他法文名字的讀音，念成近似的「喪Paul」，既親切地道又夠貼切。把Gaultier形容為「喪」，大抵是因為他筆下顛覆傳統的設計、極端的創作意念。

窮苦創品牌 窗簾布製女裝

有時候，欣賞一名時裝設計師，除了被其設計與意念吸引，也因為他們背後堅持着的時裝夢想。翻開Gaultier的歷史，他於1976年創辦同名品牌Jean Paul Gaultier，那時他苦無資金，僅能以一堆低廉的窗簾布製作首個春夏女裝系列。可惜千辛萬苦，最終還是失敗，未能名利雙收，他更要邊兼職賺錢，邊兼顧自己的品牌。步步走來，Gaultier於1980年代，鼓吹內衣外穿的時裝風格，讓男士穿上胸衣與裙子，逐漸建立起別具一格的風格與名聲。

在1990年，他為Madonna世界巡迴演唱會《Blond Ambition Tour》設計舞台服飾及形象，當中一襲尖錐雪糕筒形胸衣，更將他一手帶動的內衣風潮推向巔峰，並成為時裝史上的經典。Gaultier努力地一點一滴建立起個人事業，相信與他早年艱苦的鍛煉不無關係。

挑戰「夕陽」高訂 叛逆大衝擊

即使成為了法國殿堂級設計師，但Gaultier沒有讓自己安頓下來，1997年他更決定進軍高級訂做服。眾所周知，高訂的高昂價格，再加上極少的顧客量，很易成為一門「蝕本」生意。然而，天性叛逆的Gaultier，依然大膽挑戰這項夕陽工業。當時便有人質疑這名前衛的設計師，如何創作出高貴奢華的高訂時裝？

事實上，從小師承Pierre Cardin的Gaultier，早已從對方身上學到高級訂做時裝的剪裁和縫製技術。在他首個名為「Gaultier Paris」的1997春夏高訂系列中，Gaultier糅合了高貴與叛逆特質，以19世紀愛德華時期的淑女長裙為藍本，卻特意選用非傳統用以製作高訂的牛仔布為面料，結合矜貴鴕鳥毛，為高訂帶來衝擊。隨後，Gaultier更將鳥籠與繃帶結合、太空未來主題，甚至以墨西哥元素等作為高訂系列的靈感。到2014年，Gaultier曾表態認為近年急速的時尚生態，扼殺時裝創作，而決定結束男女裝Ready-To-Wear及配飾系列，全力專注創作高訂時裝。

棺材開場 尖錐胸圍再現

在最後一次的高訂時裝騷，Gaultier共炮製出超過170套服裝。時裝騷以葬禮為概念靈感，彷彿要令大家從中回憶他過去的美好創作。甫開場，數名黑衣人抬着一副鑲有仿效尖錐形胸圍的黑色棺材出現舞台中央，而模特兒Issa Lish就以純白洋娃娃裝扮開場，劇場感十足。接下來多名模特兒陸續出場，演繹Gaultier多樣化卻不守秩序的獨門拿手好戲，謝幕時還有Boy George上台唱歌助興。系列當中少不了過去50年的標誌設計，像是條紋水手裝、緊身胸衣、宮廷裙子襯架，還有雌雄同體的造型等。部分服裝更由舊有系列循環再造而成，既緊貼當下時尚圈的可持續發展趨勢，亦延伸高訂那份上乘的質感，同時讓人憶起當年Gaultier運用舊布料製作時裝的往事。整個系列的服飾予人似曾相識的感覺，Gaultier為我們留下足夠的元素，在接下來的日子重溫細味。

文/Vivian Lau

編輯/林曉慧