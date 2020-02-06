Editor's Picks：翻轉經典手袋設計

【明報專訊】除了女裝成衣，Marni在手袋創作方面一樣出色，今次的早春系列更為手袋家族增添不少新成員。其中Gusset水桶包（A $8400）的內外層採用了拼色設計，手袋兩側加上皮質索帶，正面飾有品牌浮雕logo，款式簡約而充滿時尚感。如平日外出需要容量大一點的手袋，則可選擇Harlem tote bag（B $4900），帆布材質加上熱帶綠葉圖案，實用之餘不失文藝氣息。

另外，Francesco Risso今季更以品牌經典的風琴包Trunk Bag（C $16,300）為藍本，把其袋身巧妙地翻轉，搖身一變成為全新推出的Trunk Reverse Bag（D $21,800）。以往的翻蓋設計改成拉鏈開封，正面添上一個前袋，同時保留3大隔層，大大提升手袋的實用和耐用度；小牛皮的材質加上金屬合扣，比舊有的Trunk Bag更具現代感，叫人百看不厭。

其他手袋款式如擁有優雅流線外形的Earring Bag（E $12,200），以及飾有標誌縫線的Attaché手袋均推出不同拼色配搭，作為風琴包簡化版的New Beat（F $15,600）亦加推粉紅色的版本，為香港獨家發售款式。