Watch Out：非她專利 男人也想據為己有的女裝表

【明報專訊】元宵剛過、情人節就快來，又是男士為身邊另一半挑選禮物的時間。手袋、珠寶是常見又大路的選擇，那有沒有想過以腕表作為禮物？傳統女裝表給人的印象，總是男裝表的縮細版或是加上寶石裝飾元素，但其實不少品牌的女裝腕表設計也帶點中性美，大可以情侶二人一齊戴！

Rolex 經典黃綠配搭

Rolex幾乎是男女老幼都認識的腕表品牌，表面顏色和表殼材質的配搭千變萬化，款式多。品牌雖然從來沒有特別為腕表分開男女裝，但尺寸較細功能較簡單的Day-Date和Datejust一直是不少女士的Rolex入門表。品牌早前推出了首次搭載3255型機芯的Day-Date 36腕表，18K黃金36毫米表殼配搭綠色表盤，小時的標記以18K金鑲鑽製成，12時和3時位置分別為星期和日期顯示，6時及9時位置鑲嵌兩顆長方形鑽石，其餘小時刻度則鑲上圓鑽，每個表盤均由自家廠房製作，當中大部分工序均以人手進行。黃金和綠色一向是Rolex的品牌用色，在腕表上配搭起來搶眼又特別。（$282,600）

Patek Philippe 重新詮釋運動時尚風

Patek Philippe經常被譽為腕表品牌之首，也是少數在早期已開始推出女裝機械腕表的品牌。品牌的腕表一向重質不重量，年產量只有約5萬枚。其經典咕𠱸形表殼的Nautilus系列的新款編號7118自動上鏈女裝玫瑰金腕表，重新詮釋系列的運動時尚風格，推出兩種搭配無鑽表圈的新款，表盤分別有瑩白色和蜜金色瑩彩兩款選擇，金質立體時標和字塊覆上熒光塗層。跟表殼和表圈一樣，玫瑰金表鏈結合了拋光與緞紋裝飾兩種工藝，搭配內含調節裝置的全新折疊式表扣。通過藍寶石水晶透明蓋，可欣賞品牌自製的Caliber 324 S C自動上鏈機芯。（$356,500）

Hermès 迷人白狼傳說

所有女人也喜愛的Hermès其實不只有手袋和絲巾，品牌的腕表也同樣能反映品牌的手工與品味。Arceau Awooooo琺瑯工藝腕表上的圖案源自品牌的圍巾，畫面描繪了傳說與童話故事中迷人但令人畏懼的白狼。工匠首先製作出雙面透白的琺瑯表盤，精心拋光令表面達到完美平滑，然後以極細的筆刷蘸取各種琺瑯細粉和油混合調配而成的顏料，勾勒圖案輪廓。經過連續的上色工序，包括反覆多次乾燥和燒製過程，圖案才告完成。表盤上一身銀色毛皮的狼矗立在星空和一輪新月之下，白金表殼猶如精緻的畫框，烘托細膩生動的景觀。腕表搭配石墨色短吻鱷魚皮表帶。 （約$705,600）

Chanel 男友腕表流露中性美

說起Chanel的經典元素，Tweed jacet必定是其中之一，品牌早年推出了以Boy.Friend為名的女裝表，方正的外形設計走中性硬朗路線。最近推出的Boy.Friend Tweed腕表，則以男士服飾作為靈感，將Tweed的斜紋軟呢圖案複製到腕表，分別在表盤或表帶上呈現，優雅又帶點玩味，流露獨待的中性風。主打的黑色表款用上精鋼表殼，黑色雕紋表盤模仿Tweed紋理，表冠鑲以凸圓形黑色尖晶石點綴，跟品牌的時裝一樣對細節講究。腕表分別備有小號、中號和大號三個型號，也像時裝一樣讓大家可以挑選適合自己手腕的尺寸。（$36,000）

Jacob & Co. 立體鑲嵌顯工藝

Jacob & Co.未必是大家熟悉認識的品牌，由進軍鐘表界的頭炮、一枚石英機芯的Five Time Zone腕表開始，品牌可說是愈做愈認真。2014年更發明了品牌標誌式的三軸天文陀飛輪Astronomia腕表。這是一款按照天文軌道運行的腕表，除了時分盤外，無論是地球儀、1卡鑽石及三軸陀飛輪都能夠自轉並同時隨着中軸在表盤上公轉。製表師為時分顯示盤連接上差動齒輪系統，讓顯示盤的12時位置永遠朝上，不會在公轉中影響讀時。新作Astronomia 3-D Setting在表盤和表耳鑲嵌白鑽（約共重9.41卡）和藍色藍寶石（約共重5.53卡），無論機芯結構還是寶石鑲嵌工藝，同樣叫人讚歎。（未定價）

MB&F 童心未泯

男表迷對MB&F應不會陌生，品牌創辦人Maximilian Büsser童心未泯，將汽車、飛機、太空船、機械人等，統統化身成腕表外形靈感，首次推出的女裝表Legacy Machine FlyingT用上白金圓形表殼，搭配大角度倒角表圈及纖細修長表耳設計，鑲嵌美鑽。表面用上拱形藍寶石水晶表鏡，下方是一面略帶弧度的表盤機板。表盤的不對稱鏤空開口上是一枚飛行陀飛輪，7時位置的漆面表盤呈50度傾斜，當腕表套在左手手腕時，就只有佩戴者才能讀取時間。腕表共推出3種版本，分別為黑色漆面表盤配鑲鑽表殼、表盤和表殼完全鑲嵌明亮式切割鑽石、表盤和表殼完全鑲嵌長方形鑽石。（約 $1,241,000）

文：Tung Cheung

編輯/王俊杰

美術/鍾錦榮

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查詢：Chanel 2869 4898 Hermès 2919 5000 Jacob & Co. 2739 2233（太子珠寶鐘錶） MB&F 3188 5093 Patek Philippe 2723 2181（英皇） Rolex 2249 8888