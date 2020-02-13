愛在瘟疫蔓延時 亂中見美 亂中見序

【明報專訊】1989年，填詞人周耀輝為達明一派創作了《愛在瘟疫蔓延時》，歌曲講述愛滋病、偏見和恐懼的時代。作為「後一代」的樂迷，重溫這首經典作，雖然會因為淒美的旋律而感到傷感，不過卻未能對歌詞產生同感。無奈在病毒蔓延的當下，聽起來卻正好切中今日的現况。周耀輝在歌曲誕生30年後，寫下了這幾句註腳：「有些瘟疫受到控制了，有些益發肆虐，有些不知從何而起，有些明明知道。瘟疫就是傷害不懂也不能保護自己的人，但，我們不懂也不能害怕，因為害怕也是一種瘟疫。」

周耀輝的註腳讓人想起超級市場貨架「被搶空」的畫面，充分暴露了人性的脆弱。要怎樣堅守價值走出困境，絕對是一場試煉。但無論音樂人抑或時裝設計師，總會在混亂當中找尋出無限的創作靈感來啟發他人。像是Gucci的創作總監Alessandro Michele，便深信「美麗起源於混亂，而混亂中有着秩序」。

斑斕繽紛的色彩、層次強烈的剪裁、錯綜複雜的配搭，再加上打破既定的概念，全都是Alessandro Michele筆下「顛覆式思維」的招牌創作，在獨有的時裝語言之中，隱含着種種社會議題。2020初春系列，他便透過時裝為社會的不同族群發聲，爭取他們應有的自由。

拉闊包容界限

Alessandro Michele曾在訪問中透露，自己在年少時期曾經被欺凌，深明身為弱勢社群的那份感覺。現在的他，慶幸自己有機會當上一所著名時尚品牌的創意總監，而且亦感恩品牌的管理層，從未質疑及審查他想要表達的理念。Alessandro Michele回憶說：「當時我的年紀還小，記得我曾因穿著誇張的服飾，而被一群男生嘲笑。要是我現在還不運用我被賦予的機會，我將無法忠於自己，忠於那些遭遇到相同狀况的人們。」事實上，他一直透過衣服、時裝騷，以及他為Gucci炮製的企劃，變成一把強大的「聲音」， 不斷擴展拉闊品牌的界線，藉着品牌的影響力，去推展更大的包容力。

設計去性別化

Alessandro Michele打從2015年坐上品牌創作總監寶座以來，便幾乎給Gucci來個360度的轉變。從性別概念而論，品牌的「前前任」創作總監Tom Ford，筆下的設計帶着一種androgyny（雌雄同體）的概念，相比之下，Alessandro Michele帶領下的Gucci，則展現出「去性別化」的男女混合風格。女生可作中性打扮，男士可穿女性化服飾，大膽將這所謂的「小眾」風格，轉化成為一所大牌時裝屋的時裝語言，挑戰普羅大眾（及管理層）的審美眼光與接受程度。

Alessandro Michele的厲害之處，便是能夠讓不論男女，都穿出那份錯綜複雜的美感，兼且毫無違和感，透過高超的設計功力，表達出對自決和性別平等理念的信念。

查詢：Gucci 2234 7322

文：Vivian Lau

協力： Angel Hong

模特兒：Mitch D、Xavier C、Sunmi S（Quest Model）、Viki L（We Management）

化妝及髮型：Chris Lam、Joshi Fu

統籌：John Wan

編輯：蔡曉彤

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