高麗青瓷竹節紋玉壺春瓶——年代：高麗12世紀。規格：青瓷（高36.8厘米）。估價：2.5萬至3萬美元（約19.4萬至23.3萬港元）。成交價：68,750美元（2018年9月紐約拍賣會，約53.4萬港元）。特色：生產自頂級窯爐的佳作，一般供王室、貴族和富有的寺廟使用。（佳士得提供）