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文章日期：2020年02月19日
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菩薩木雕像——年代：日本平安晚期 。規格：木（高72.1厘米）。估價：30萬至40萬美元（約233.2萬至310.9萬港元）。成交價：463,500美元（2017年4月紐約拍賣會，約360.3萬港元）。特色：菩薩的形象是位善良的日本年輕和尚，左手拿着一顆智慧寶石。（佳士得提供）
高麗青瓷竹節紋玉壺春瓶——年代：高麗12世紀。規格：青瓷（高36.8厘米）。估價：2.5萬至3萬美元（約19.4萬至23.3萬港元）。成交價：68,750美元（2018年9月紐約拍賣會，約53.4萬港元）。特色：生產自頂級窯爐的佳作，一般供王室、貴族和富有的寺廟使用。（佳士得提供）
05-IV-71 #200（宇宙）——作者：金煥基。規格：油彩、棉布（254×254厘米）。估價：4800萬至6200萬港元。成交價：101,955,000港元（2019年11月香港拍賣會）。特色：作者是韓國抽象畫的開創者，此作以朦朧效果呈現宇宙的宏偉。（佳士得提供）
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【明報專訊】毛國靖說欣賞日韓藝術品時可思考民族特質，她介紹一些佳作。
菩薩木雕像（圖）
高麗青瓷竹節紋玉壺春瓶（圖）
05-IV-71 #200（宇宙）（圖）
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