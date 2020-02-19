Watch Out：海陸空運動腕表 大自然探險精神

【明報專訊】疫情來勢洶洶，大家開始減少出街和不必要的活動，人多聚會可免則免。但長期留在家中，對喜歡運動男士的來說也是種折磨，不少人便轉到郊外行山，齊齊換上運動裝和運動表，呼吸一口新鮮空氣。

Montblanc 青銅表殼 投入綠色大自然

在1920至30年代面世的Minerva表廠推出的腕表，是為了軍用與攀山探險而設，具備精準計時、清晰時間讀取及堅固耐用等特色，可在極端環境下使用。Montblanc將Minerva表廠收歸旗下之後，以這些元素為靈感，創製出1858系列腕表，以綠色表盤結合青銅色的優雅，代表大自然探險精神。青銅表殼採用拋光緞紋面處理，表背採用鈦材質，外覆一層青銅色鍍膜，品牌宣稱能減低皮膚過敏。其中的1858 Geosphere腕表，向挑戰世界7大洲最高峰的攀登者致敬，腕表配搭NATO表帶，由營運150多年的法國傳統編織廠手工製作而成，適合在野外長時間佩戴。$51,000

IWC 飛行員腕表 自製防磁軟鐵機芯

自製機芯是近10年各大品牌的發展方向，IWC也在2016年自行研製成69000型系列計時機芯，最近此機芯系列首次套用到飛行員腕表之中。噴火戰機飛行員計時腕表內的69380型自製機芯，配備導柱輪設計，小時和分鐘計時分別位於9時和12時位置的小表盤。棘爪上鏈系統可雙向上鏈，動力儲備長達46小時，以軟鐵製造的內殼可保護機芯免受磁場效應影響其走時準確度。受惠於自製機芯的細小尺寸，表殼直徑縮減至只有41毫米，除了精鋼表殼黑色表盤配綠色織帶的設計，另有青銅表殼配鈦金屬表背橄欖綠表盤的皮帶款式。$48,200

Zenith 卡其迷彩計時 熒光超大數字時標

卡其和綠色的配搭最近由時裝界延伸到鐘表界，Zenith便在Pilot Type 20 Adventure腕表上，配搭迷彩鱷魚皮和柔和的卡其色小牛皮表帶。易於調校的寬大棘輪表冠，設計源自早期航空用腕表，大表冠方便戴上手套的機師調校時間。腕表採用粒面卡其綠色表盤，以及由Super-LumiNova熒光塗料製成的超大阿拉伯數字時標，讓佩戴者在任何時候，都可以輕鬆閱讀時間。鈦金屬表殼底蓋上，亦裝飾有Zenith飛行儀表的標記，向航空歷史致敬。7700美元（約59,799港元）

Oris 專利安全系統 放心潛水

潛水表是不少男士鍾情的運動表款，Oris的Dive Control限量潛水表是與瑞士商業潛水員Roman Frischknecht合作開發而成的作品。Roman Frischknecht需長期在水底下工作，雙方合作開發的專利旋轉安全系統（簡稱RSS），其特點是讓使用者在潛水過程中將表圈牢牢鎖定。拉起表圈的黑色橡膠圈時，可解開RSS的鎖，佩戴者可逆時針旋轉表圈，將分針對齊指定的潛水時間刻度；在校好時間後再向下壓回表圈，便能安全鎖定計時器，放心潛水。腕表設有防水套組表盒，附黑色和黃色橡膠表帶，供大家自行配搭。$41,800

Breitling 橙色表盤 精準可靠石英機芯

1999年熱氣球飛行員Bertrand Piccard和Brian Jones駕駛Breitling Orbiter 3號降落在遙遠的埃及沙漠一角。兩人創下首度駕駛熱氣球不間斷環遊世界的紀錄。20多年後，品牌推出Cockpit B50 Orbiter限量版腕表，採用折疊扣橙色橡膠表帶，搭配橙色表盤，數字、時標和指針均塗有Super-LumiNova熒光塗層，方便讀取時間。腕表配搭品牌設計、提供模擬顯示和數位顯示的SuperQuartz溫度補償B50超級石英機芯，經瑞士官方天文台（COSC）認證，精準可靠。$64,300

Seiko 黑色特硬塗層腕表

品牌最新推出的海陸空運動腕表LX系列，名字源自拉丁語的「Lux」一字，意指「光明」。腕表用上5R Spring Drive機芯，精準度高，每日誤差只有一秒，耐震而不受溫度影響。海洋版配備單向表圈，用於顯示潛水時間；陸上版則配備GMT指針和指南針表圈，以便定向之用；空中版同樣配備GMT指針，並有雙向表圈，可顯示第二時區。每枚腕表分別設有淺色鈦合金和全黑兩個版本。全黑版的表殼覆以黑色特硬塗層，亮面處施以超鏡面研磨處理。陸上版和空中版提供皮革表帶，海洋版則配搭矽膠表帶，增加防水性能。6100歐元（約51,380港元）

文：Tung Cheung

編輯/陳淑安

美術/謝偉豪

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