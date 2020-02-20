優雅休閒 年輕街頭時尚 Kim Jones開拓男裝新時代

聯乘行李箱——Dior今次與Rimowa推出的聯乘系列，以Rimowa經典的鋁質百褶面行李箱為原型，並採用先進的漸層技術，在外部綴以Dior最為人熟悉的Oblique圖案，過程需要工匠精準的鑲嵌及印刻處理，方能做出如皮革一樣光滑精緻的效果，完美地體現了兩家品牌獨有的工藝技術和設計精髓。（品牌提供）

【明報專訊】時裝界每年都有不少品牌換帥的新聞，有些設計師即使已上任數年，很多人偏偏就是對舊人舊物有種難以割捨的情意結，認為後繼者的作品無論怎樣都不及前人的設計精彩。但凡事總會有例外，以酷愛年輕街頭時尚的Kim Jones為例，自2018年入主Dior男裝以來，一直將Christian Dior優雅嫵媚的精髓，結合休閒服隨性不羈的輪廓，演化成充滿現代感的作品，前衛柔美的面貌贏得不少掌聲。今年夏季系列，他再次憑着創意和膽識，為大家帶來一系列時髦優雅的服飾。

綜觀品牌過去兩任的男裝創意總監：Hedi Slimane對品牌男裝的影響至深，那種深沉的搖滾反叛，又帶點病態的形象，成為當年時裝界一時佳話。到Kris Van Assche繼任，本身是Hedi的弟子，故設計同樣帶點搖滾風格，剪裁細節滲入更多couture元素。相對來說，在Louis Vuitton工作達7年之久的Kim Jones，色彩多變、跳脫創新才是他的那杯茶。雖然他的作品未必會讓舊時Dior Homme的粉絲一眼就愛上（品牌也正名為Dior Men），但其優勢正正在於每一件成衣的剪影中，都能找到街頭時尚的那份率性休閒，同時不失Dior作為高訂時裝屋娟麗柔和的高貴氣質。這種風格吸引到一眾喜歡street fashion的年輕人，既能夠擴大消費群，更重要的是為品牌的男裝系列開拓了全新的時代。

西裝剪裁寬鬆 衣領上垂褶布條

Kim Jones為Dior男裝帶來的一大變革，莫過於將品牌一向窄身瘦削的西裝服改頭換面，變成剪裁寬鬆、充滿休閒感的Tailleur Oblique西裝外套和西裝褲。這種裁縫技術在2019年秋冬系列的天橋上已經出現，當時Kim Jones解釋，靈感啓發自Dior 1995年高訂服裝檔案中一種名為moulage的垂墜技巧，軟身而帶彈力的布料，能夠隨穿者的身體移動形成自然的皺紋，比起一般傳統的緊身西裝更具時尚感。今季系列中的西裝外套，衣領上附加了垂褶布條，柔軟圓潤的弧度，加上對比色的運用，完美地展示品牌作為高訂世家的精湛工藝和優雅氣息。

飾物方面，今次Kim Jones特別找來鍾情考古學的美國藝術家Daniel Arsham合作，將其標誌的破碎式藝術風格應用於設計上。雖然Dior與藝術家合作已經不是什麼新鮮事，但要找到一個優秀有創意的藝術家，且其作品能夠與品牌的DNA互相融合以豐富產品，並不容易。Daniel之所以會被Kim選中，全因他的作品總是充滿雕塑特色，與Dior追求的建築式美學結構理念相近。系列中呈灰白色、質感猶如石膏外牆般粗糙的CD（Christian Dior）字樣胸針，裝飾在溫文爾雅的西裝外套上，帶出獨特的詩意。

Rimowa行李箱變身小型手提箱

一向擅玩噱頭的Kim Jones，亦有將聯乘文化帶進Dior。繼其於2017年推出過LV×Supreme的服飾系列後，今次Dior×Rimowa的聯乘是他的另一經典作。Rimowa行李箱經典的鋁金屬凹凸坑紋上，以陽極氧化技術印上Dior Oblique的斜紋印花圖案，並將其演變成背囊、手提箱和迷你clutch，顏色亮麗出眾，更帶獨特光澤質感。這類辨識度高又時髦的聯乘，大概又會被時裝迷熱捧。

查詢：Dior Men 2162 8008

文：Angel Hong

模特兒：Mateusz K (Quest Model)

化妝及髮型：Chris Lam

統籌：John Wan

編輯：陳淑安

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