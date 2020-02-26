日式法菜 和牛海膽啖啖矜貴

日本鹿兒島和牛西冷（A3級）配海膽、黑松露及壽喜燒汁：西冷外層煎得透香，肉心粉紅細嫩，一咬肉汁噴發，配上名貴的北海道紫海膽及法國新鮮黑松露，十分豐腴。怕和牛太膩，可吃一口墊底的大根片，甜美爆汁，中和油香。（3道菜晚餐主菜，$568/位）（林靄怡攝）

【明報專訊】法國菜想吃得輕怡點，也有好介紹。北角匯裏就開了一家由觀塘搬過來的法國菜館BriKetenia，請來曾於美國紐約的米芝蓮三星餐廳 Alain Ducasse at the Essex House學藝，又分別在東京及香港文華東方酒店的星級餐廳工作過的日籍大廚中西潤也（Junya Nakanishi）坐鎮，將日本食材結合法國烹調，做出適合香港人口味的菜式。當中的代表作應是溫泉蛋配香濃南瓜蓉，攝氏63度溫泉蛋是法國菜常見的美食，大廚今次用上蛋黃特大的九州太陽蛋及南瓜，前者慢煮至半液體半固體，濃郁豐腴，後者焗過後加上用牛油爆香的洋葱打成蓉，臨上枱前灑幾滴松露油及麵包碎，吃時輕輕攪拌，一口甜美，菌香清新。

餐廳另一道必食名菜和牛西冷，兩件煎得透香的肥美A3級鹿兒島和牛，鋪上鮮甜幼滑的紫海膽，再撒上即刨的法國黑松露，啖啖矜貴。最特別是大廚調配的壽喜燒汁，香香甜甜，中和了肉膩，是西菜日食的完美配搭。新張初期，店內暫時只提供套餐，午市套餐兩道菜，$158起有交易；晚市套餐每位$368至$568不等，想吃得豐富點，加60、70元試試法國傳統栗子餅Mont Blanc，以蛋白脆脆夾住海綿蛋糕、栗子蓉、栗子醬等，香甜粉糯；又或者蘋果撻，牛油撻底內鋪了自家製雪葩，微酸帶甜，清新消滯。

BriKetenia

地址：北角渣華道123號 北角匯2期2樓206號舖

查詢：3577 8108