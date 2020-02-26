2020斯德哥爾摩家具及燈飾展 北歐設計的永續承諾

零廢料——看似簡單的「最佳展場」以零廢料勝出，運用的磚塊，木材和碎石在完騷之後會循環再用。（周游攝）

永續發展——斯德哥爾摩家具及燈飾展是北歐最大規模的同類型展覽，或者因為北歐文化一直着重跟大自然的關係，比其他設計展更強調「永續發展」。（Gustav Kaiser攝）

【明報專訊】你對北歐家具的印象是什麼？簡約而冷靜，一如北歐氣候；獨特卻低調，一如北歐的人。

在北歐社會文化中，共存和諧亦是重要一環，這也成為其日常生活設計的精神。隨心走進瑞典家居抑或城中咖啡館，不難見到傳統原木座椅與現代照明燈飾並存一室，這種流露出來的所謂「北歐風格」，是北歐人的日常風景，也是北歐設計着重美觀、優質和功能三大骨幹的實證。

每年2月舉行的斯德哥爾摩家具及燈飾展是北歐最大規模的同類型展覽，雲集北歐各國的卓越工藝技術與獨有美學。近年設計界大舉「永續發展」的旗幟，不但令瑞典、丹麥、挪威的北歐家具品牌和製造商逐漸成為國際同業中對環境保護的領航者，更重要的是影響與培育出有責任的消費者。這次跟大家介紹斯德哥爾摩家具及燈飾展的各項大獎年度，下期再推介北歐各大品牌2020新作。

「天生經典」大獎 色彩變幻小桌子

瑞典視覺藝術家Åsa Jungnelius，曾為瑞典玻璃王牌Kosta Boda創造奪目的巨型唇膏和指甲油Make Up玻璃雕塑系列。今次家具展登場的這張幾何塑膠玩味小桌子Ettore，在同場展出、相對眼熟的北歐派系木材家具當中的確令人眼前一亮。亮點在於站在不同角度看桌面會映照出不同顏色，引來現場業內人士不斷打卡拍照，結果被專業評審團選為年度全場最有潛質成為經典設計的「Born Classic」新產品。

明日之星 Material Property系列

集合國際重要設計平台的「總編輯之選－明日之星」獎項，今年由25歲英國獨立工業設計師Lewis Power奪得。首度登場的4件展品名為Material Property系列，展現出雕塑般的形態，概念探討物料與其形態的互控關係。其中鑄鐵枱燈的上罩像倒轉放的生鐵鍋，評審團形容為「分外引人入勝」。至於中空通心的設計玻璃花瓶，Lewis Power則解釋是「讓花朵如穿透空間，高低不同的花枝都能夠被細心欣賞」。

最佳展場 Vestre將廢物減至最少

基本上近年北歐各行各業都自發以「環保與永續」為企業最重要的任務之一，由產品設計、物料應用、生產過程以至展覽形式都要合乎循環再生，減低碳排放等可持續的目標。斯德哥爾摩屬國際級家具展，北歐大品牌要做到精心奪目的展覽場不難，以先鋒概念令專業評審團留下深刻形象才是真挑戰。今年的最佳展場得主是挪威城市家具品牌Vestre，背後設計團隊為瑞典的Note Design Studio，以貼近回歸基本的設計反映公司的永續使命，以磚塊、木材和碎石作布景，將廢物減至最少，所有材料在家具展舉行過後均可以再用。品牌更計算並展示出每項新產品製造過程的碳足印，評審團認為「將永續概念提升到新的層次」。

最佳產品 「頑皮」公共座椅

驟眼一看像不像擋路的圍欄？瑞典品牌Massproductions今年展出的新作Roadie贏得評審團青睞，獲選為年度最佳產品的一大原因，是這座公共空間座椅以回收鋁質物料製造，成就出輕身而紮實的外形，卻散發着頑皮的氣氛。試想像Roadie置於休憩場所裏，一定會有若干個孩子爭着爬上去。

最佳生力軍設計 原木座椅

參觀設計學院及獨立設計師新人館Greenhouse就如入實驗室。斯德哥爾摩家具展的一大功德，就是雲集這些未正式投產或有待發掘的原創作品，每年都讓參觀者驚喜連連，非常好玩。大會跟瑞典Volvo Studio合作，自去年起頒發5萬瑞典克朗（約為4萬港元）予最佳表現生力軍獎的得獎者，得主需符合Greenhouse展館的價值目標：好奇，創新兼永續。今年得主是來自芬蘭的獨立設計師Jenni Inciarte Villaverde 的原木座椅Posture X，被譽為「將對座椅舒適的好奇探討轉化為清澈的藝術表演」，評判認為以最小量的人為處理達成座椅的堅固結構，加上選擇用上天然永續物料，成為其得獎原因。

文：周游

編輯：陳淑安

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