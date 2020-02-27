戴口罩不忘dress up 亮麗衣裳帶心靈度假

【明報專訊】疫情持續擴散全球，愛旅行的女孩們唯有把早就安排的外遊計劃擱置，心情大受影響。這個時候，情緒不好是肯定的，宅在家成為常態，但若必須外出，戴口罩同時也別忘記dress up！常懷好心情，用正面心態面對逆境，正是當下緊要事。向來喜歡跟上班族打氣的Anteprima，今年春夏系列的主題就是帶大家到古巴度假去。每天穿上充滿愉悅度假色彩的衣服，也是種有效的心理治療。

Anteprima創意總監Izumi Ogino荻野泉愛藝術，也愛旅行。去年年初，古巴舉行Havana Biennial夏灣拿藝術雙年展，她就二話不說上路去。在這個充滿異國情懷的土地上，荻野泉被觸動了，她感到世界像停頓了，也前行了。她一直在走，配合着這個異國國度的節奏，也跟着自己內心的欲望走，快慢不再重要，那就是快樂。

一直以來，荻野泉通過她的設計，向世界各地自信、熱情的時尚女性展示了她的品味，也因此贏得了不少知音。她們都是優雅、幹練、堅定、有夢想的時尚上班族。知道自己要什麼，也明白這個世界有什麼適合自己。沒有盲目跟風，對潮流擁抱而不依附，更講究日常生活品質。唯有上乘的衣料和剪裁，才令她們看對眼。能在設計上跟她們的知性內涵有共鳴，那就更會因此從一而終，默默把品牌的一舉一動記下來。

這些年來，荻野泉從沒有為品質妥協，嚴守最佳的原則，為世上喜歡Anteprima的女士服務。品牌和粉絲一起成長，也鼓勵大家要努力向上，打破年齡界限，女性要不斷追求美的境界，以及突破文化的界限。在這樣的大方向下，2020年的春夏系列，就來了一場說走就走的異國之旅。

古巴熱情靈感 繁簡對比

主題名為「Cuentos de Havana」，譯作夏灣拿（又譯哈瓦那）的故事。創作總監荻野泉在古巴欣賞藝術的同時，也享受旅行帶來的樂趣，藍天碧海、無邊無際的山脈、一望無垠的天際與歷史的遺蹟，統統是她的靈感元素。她在旅程中被夏灣拿的民俗風情、鮮花吸引，活力滿載的城市面貌也成為這季的創作靈感。服飾中展示了古巴的熱情奔放，和陽光、海水帶來的純粹的快樂。

針織單品與薄紗是系列的主軸衣料，結合褲裝和裙裝的剪裁，繁與簡的對比突顯了女性的輕盈與優雅。色調和諧的彩色條紋和流蘇，是這季系列的重點設計，協調了用色和款式，針織紗線夾雜天然拉菲草，看到的盡是古巴的俏皮跳脫，並以濃烈色彩迎接這個春夏季。

獨特色彩混搭 展現殖民文化

殖民建築物的亮麗色彩，對自由渴望的純正光芒，沙土的顏色和野薑花的印記，設計師也把它們記下來，然後掛在身上，將熱情的古巴殖民文化以獨特的色彩混搭和精美的工藝細節展現出來。每個設計可以看成一體，但也隨時可以分拆重組成為自己獨有的時尚語言。

為體現這個獨特的熱情國度，輕薄的清爽亞麻布也是系列重點。以奪目色彩配搭出多樣造型，也可以讓層疊式的穿法盡情發揮。而那外形有趣的草織特大圓頂帽，及帶點哲古華拉式的草織貝雷帽，就是叫你以異國風情表達優雅自強的美麗，完美地演繹古巴Havana熱情活力的一面。

創作總監荻野泉這一份對藝術的熱愛加上她的旅行經歷，令她成為一個更知性、自信並且快樂的女人，而這些我們都可以從Anteprima的設計中探得一二。

查詢：Anteprima 2167 73868

文：張言志

模特兒：Dina S. (modelGenesis)

化妝及髮型：Chris Lam

統籌：John Wan

編輯：廖偉龍

電郵：lifestyle@mingpao.com