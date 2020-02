next

【明報專訊】一個經典時尚品牌背後,總有其獨一無二的美學概念和堅守不渝的工藝精神。Bottega Veneta於1970年代曾以「When your own initials are enough」為座右銘,意思是不用將BV兩字大事宣揚,而是秉承低調質感的風格哲學,不用任何鮮明的logo,單憑簡約高貴的織皮設計,讓大家能一眼辨認出來。品牌成立至今逾半世紀,當中的代表作織皮手袋,已從一件名貴的時尚單品,慢慢演變成時代女性的身分象徵。

回想起10多年前走在中環置地,看見由上流貴婦到職場女士手中都是一個BV織皮袋的景象,就可知其江湖地位。柔軟的皮料、闊大的袋身、充滿質感的菱格紋理,BV袋在女性心目中的地位至今依然高企。

織皮袋的起源,要從品牌歷史說起。Bottega Veneta在意大利文的意思為「威尼斯手工作坊」,於1966年由Michele Taddei和Renzo Zengiaro在意大利成立,專門生產優質皮具,後來引進Moltedo家族獨創的intrecciato皮革編織技法,並將這門工藝應用於手袋及皮具飾物的製作和設計上,縱橫交織的結構瞬間成為標誌特色,加上堅固耐用的材質和精湛的縫紉工藝,早於1970年代已躋身奢侈精品品牌行列。

雖然有獨特的技術和上乘的材料,但成品能否受歡迎,大多取決於設計;而且要在一眾擁有百多年歷史的歐洲奢侈品牌中突圍,就要推陳出新,才能趕上時代變遷。於2001年經過一輪收購易手,當時的品牌創意總監Tomas Maier便利用intrecciato的編織工藝,一口氣設計出經典的Cabat、Veneta和Knot 3種手袋款式,每個設計都充滿低調奢華的質感,百搭實用,頓時成為It Bag,掀起織皮手袋的熱潮。

精湛工藝上乘皮料 成就經典織紋

這些袋款能輕易營造effortlessly chic的造型,但其製作過程卻一點也不effortless。工匠需先從選材入手,利用不同的皮革,根據手袋形狀切割成適當厚度,以確保成品擁有足夠的柔軟度、彈性和阻力。

BV手袋上最常見的intrecciato編織格紋,是由工匠利用特製的針,以人手將條形皮革縫於另一塊完整的皮塊上,當中需要精密的裁切、計算和力度,格紋才會有相同的大小和間距。然後,工匠會就手袋襯裏及修剪,再縫紉和裝嵌多個不同配件,過程需時數小時至數天不等,每個工序都相當仔細,一絲不苟。即使在現今以機械為主導的世代,品牌依然堅持以手工藝製作,外形美觀之餘,質量比一般流水式作業生產的手袋更勝一籌。

不過,有了經典作,也要持續不斷 革新,否則善忘的消費者都會棄舊愛新,尤其是新一代已不如上一代般偏愛高質優雅,而是講求產品的獨特個性。可幸BV去年推出一個紅遍時尚圈的雲朵袋(The Pouch),令品牌狀態回勇,而功臣就是年僅34歲的新任創意總監Daniel Lee。

大膽放大織紋 時尚年輕化

Daniel曾是Céline前任創意總監Phoebe Philo的左右手,他的設計理念或多或少都受到那極簡知性主義影響,故接手BV後,他馬上為衣飾手袋注入新氣息。Daniel採取的策略,就是將經典皮革織紋的比例無限放大,再配上不同色調和幾何形狀的設計,讓每件成品都時尚年輕化。

「我喜歡『加大』的概念,覺得挺大膽也很直接。」他在接受英國版Vogue訪問時說,「只要多加一些創意和想像,編織工藝製成的產品可以很多樣化」。除了手袋,Daniel更將這些改良過的織皮革紋貫穿在成衣和鞋履設計上。由此可見,尊重傳統,同時追求突破,是Daniel從眾多大師級前輩身上學識的時尚哲學,而他那份簡單直接的美學概念,亦讓織皮工藝走進另一個新時代。

除了深受時尚博客喜愛,不少明星名人都是其忠實擁躉。例如英國女星兼前Victoria's Secret御用模特兒之一的Rosie Huntington-Whiteley,從她的社交媒體上,隨便一掃都能找到BV手袋的蹤影,她私底下與Daniel更是老友。在2019年The Fashion Awards的頒獎典禮上,Rosie便身穿品牌2020春季系列的金色掛頸低胸長裙,為Daniel頒下年度品牌大獎。

上任短短兩年就能交出如此優秀成績,令BV的標誌工藝推陳出新,相信大家都十分期待Daniel Lee在未來會為品牌創下一個怎麼樣的「新經典」。

