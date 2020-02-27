2020春季系列——BV Snap是今年另一新袋款。放大的織皮格紋，配上仿木的堅硬手柄，獨特亮眼的色彩和設計，輕易為造型添上時髦感。（品牌提供）

2020早春系列——BV Twist是今年全新推出的手袋款式。三角形袋身以幾何塊面設計組成，手提帶位置加入巨型扭結，袋口拉鏈藏於底部，更具有多款不同色調與材質，包括intrecciato的麖皮編織霧面及Craquele的裂皮紋效果，別具特色。（品牌提供）

2020早春系列——BV Jodie是經典Veneta單肩袋的改良版，袋身以編織格紋覆蓋，肩帶加上扭結裝飾，具多個尺寸選擇，百搭實用，相信是繼The Pouch後另一話題作。（品牌提供）

2019早秋及秋季系列——Cassette（後）和Padded Cassette（前）手袋上的格紋設計仿效intrecciato的編織圖紋，Cassette低調奢華，其肩帶可調校，手提或側揹都可以；Padded Cassette靈感則源自1970年代豪華房車的內部配套，外形立體柔滑，猶如充氣軟墊，玩味十足。（品牌提供）

2019早秋系列——The Arco是以米蘭市中心和平之門Arco della Pace為靈感，放大後的intrecciato織皮方格點綴手袋，搭配天然的皮革色調，充滿建築感，優雅細緻，人氣不輸The Pouch。（品牌提供）

2019夏季系列——Maxi Cabat（後）和The Pouch（前）為Daniel加入BV後最先推出的兩個手袋款式。Maxi Cabat手袋上如西洋棋盤般整齊排列的四方格紋，是由Cabat手袋上經典的1cm編織格紋放大而成；The Pouch則為雲朵形狀手提包，用上intrecciato編織工藝，低調優雅，成為品牌2019年最暢銷袋款。（品牌提供）

【明報專訊】一個經典時尚品牌背後，總有其獨一無二的美學概念和堅守不渝的工藝精神。Bottega Veneta於1970年代曾以「When your own initials are enough」為座右銘，意思是不用將BV兩字大事宣揚，而是秉承低調質感的風格哲學，不用任何鮮明的logo，單憑簡約高貴的織皮設計，讓大家能一眼辨認出來。品牌成立至今逾半世紀，當中的代表作織皮手袋，已從一件名貴的時尚單品，慢慢演變成時代女性的身分象徵。

回想起10多年前走在中環置地，看見由上流貴婦到職場女士手中都是一個BV織皮袋的景象，就可知其江湖地位。柔軟的皮料、闊大的袋身、充滿質感的菱格紋理，BV袋在女性心目中的地位至今依然高企。

織皮袋的起源，要從品牌歷史說起。Bottega Veneta在意大利文的意思為「威尼斯手工作坊」，於1966年由Michele Taddei和Renzo Zengiaro在意大利成立，專門生產優質皮具，後來引進Moltedo家族獨創的intrecciato皮革編織技法，並將這門工藝應用於手袋及皮具飾物的製作和設計上，縱橫交織的結構瞬間成為標誌特色，加上堅固耐用的材質和精湛的縫紉工藝，早於1970年代已躋身奢侈精品品牌行列。

雖然有獨特的技術和上乘的材料，但成品能否受歡迎，大多取決於設計；而且要在一眾擁有百多年歷史的歐洲奢侈品牌中突圍，就要推陳出新，才能趕上時代變遷。於2001年經過一輪收購易手，當時的品牌創意總監Tomas Maier便利用intrecciato的編織工藝，一口氣設計出經典的Cabat、Veneta和Knot 3種手袋款式，每個設計都充滿低調奢華的質感，百搭實用，頓時成為It Bag，掀起織皮手袋的熱潮。

精湛工藝上乘皮料 成就經典織紋

這些袋款能輕易營造effortlessly chic的造型，但其製作過程卻一點也不effortless。工匠需先從選材入手，利用不同的皮革，根據手袋形狀切割成適當厚度，以確保成品擁有足夠的柔軟度、彈性和阻力。

BV手袋上最常見的intrecciato編織格紋，是由工匠利用特製的針，以人手將條形皮革縫於另一塊完整的皮塊上，當中需要精密的裁切、計算和力度，格紋才會有相同的大小和間距。然後，工匠會就手袋襯裏及修剪，再縫紉和裝嵌多個不同配件，過程需時數小時至數天不等，每個工序都相當仔細，一絲不苟。即使在現今以機械為主導的世代，品牌依然堅持以手工藝製作，外形美觀之餘，質量比一般流水式作業生產的手袋更勝一籌。

不過，有了經典作，也要持續不斷 革新，否則善忘的消費者都會棄舊愛新，尤其是新一代已不如上一代般偏愛高質優雅，而是講求產品的獨特個性。可幸BV去年推出一個紅遍時尚圈的雲朵袋（The Pouch），令品牌狀態回勇，而功臣就是年僅34歲的新任創意總監Daniel Lee。

大膽放大織紋 時尚年輕化

Daniel曾是Céline前任創意總監Phoebe Philo的左右手，他的設計理念或多或少都受到那極簡知性主義影響，故接手BV後，他馬上為衣飾手袋注入新氣息。Daniel採取的策略，就是將經典皮革織紋的比例無限放大，再配上不同色調和幾何形狀的設計，讓每件成品都時尚年輕化。

「我喜歡『加大』的概念，覺得挺大膽也很直接。」他在接受英國版Vogue訪問時說，「只要多加一些創意和想像，編織工藝製成的產品可以很多樣化」。除了手袋，Daniel更將這些改良過的織皮革紋貫穿在成衣和鞋履設計上。由此可見，尊重傳統，同時追求突破，是Daniel從眾多大師級前輩身上學識的時尚哲學，而他那份簡單直接的美學概念，亦讓織皮工藝走進另一個新時代。

除了深受時尚博客喜愛，不少明星名人都是其忠實擁躉。例如英國女星兼前Victoria's Secret御用模特兒之一的Rosie Huntington-Whiteley，從她的社交媒體上，隨便一掃都能找到BV手袋的蹤影，她私底下與Daniel更是老友。在2019年The Fashion Awards的頒獎典禮上，Rosie便身穿品牌2020春季系列的金色掛頸低胸長裙，為Daniel頒下年度品牌大獎。

上任短短兩年就能交出如此優秀成績，令BV的標誌工藝推陳出新，相信大家都十分期待Daniel Lee在未來會為品牌創下一個怎麼樣的「新經典」。

查詢：Bottega Veneta 2973 0882

文：Angel Hong

模特兒：Anna Ova.（Primo Management）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：梁小玲

■Video

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