Double F：此身雖在堪驚

【明報專訊】這大概是一段香港人最注意身體健康的日子。人人自危，身邊的朋友不少都有點精神緊張了，每天在家裏把什麼都清潔一遍，又會傳來毛巾放多久菌落倍增多少的新聞，已有點搞不清要防的是病毒，還是生活裏任何可能的危機，任何小小的髒亂也讓他們精神崩潰，忘了此前人生也是這樣和各種益菌壞菌共同生存了數十年。

古今中外的「無言老師」

也是這樣的時刻，這樣「此時身體正脆弱」的時間，更見人性可貴，近來有兩單捐贈遺體的新聞，一是全港首宗催淚彈肺部受損個案的手足簽署拒絕急救，登記成為無言老師，二是24歲少女得到屍肺捐贈，生命得以延續。而這捐贈者同樣亦在生前登記了成為無言老師。

無言老師是香港中文大學醫學院的遺體捐贈計劃，將捐贈者的遺體作醫學上的教育用途，當中無論護理學、藥劑學、中醫學、人類生物學、生物醫學的學生都受益於這個項目，透過解剖遺體得以深入認識人體結構及精進醫學技能。此計劃亦讓醫科生在學習過程中對死去的無言老師心存敬意和感激，因而在將來執業時對活着的病人就能有更多的同理心和尊重。

其實將由解剖獲得對人體的了解應用在醫術上，古而有之。古埃及處理木乃伊已顯示出相關的解剖技術，只是由古埃及到古羅馬，醫學總與巫術、宗教等有些不清不楚的關係，也就難有更科學的發展。中國也是很早就有解剖的知識，《靈樞·經水》中記載：「皮肉在此，外可度量切循而得之。其死，可解剖而視之。其髒之堅脆，腑之大小，谷之多少，脈之長短，血之清濁……皆有大數。」只是中國醫學同樣混雜了陰陽五行學說，也使得好一段時間解剖沒有長足的發展。

達芬奇繪製人體構造詳圖

直到更為願意探索世界真相的文藝復興時期，近代人體解剖學成形，這兒要提的先不是任何醫學大師，而是達芬奇。達芬奇的老師委羅基奧（Andrea del Verrocchio）堅持學生要學習解剖學，對人體構圖有所正確掌握。達芬奇更與醫生合作，解剖屍體並繪製了多幅人體構造與器官詳圖，他的好奇心那麼大，是第一位準確畫出子宮內胎兒的人，甚至描繪過人在性交時，體內不同部位的反應。

而在達芬奇逝世前5年，被譽為近代人體解剖學的創始人維薩里（Andries van Wesel）出生，他後來的著作《人體的構造》，修正了千多年前古羅馬醫學家及哲學家蓋倫（Galen）只用獼猴代替人體解剖得出的錯誤概念。

在蓋倫所處的時代，他能以動物解剖理解人體也難得了，他有名言「傷是進入身體的窗」，出生在建築師家庭，難怪他看身體如像一座建築物，他說的傷固然是身體血肉上的傷患，卻又叫人想到，香港此時，由2019年下半年至今，累積的各種精神上，心靈上的創傷，由此時到將來也必有人逐一解剖、好好研究，那些傷大概也是進入這個城市身體的窗。

文：方太初