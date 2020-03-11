Interior：斯德哥爾摩家具及燈飾展70周年 經典家具藏北歐人特質

2010年代：去年獲選為Elle Decoration年度設計師的瑞典組合Färg & Blanche於2013年的手縫Emma座椅（右）被譽為明日經典作。左面的Air櫃子是Mathieu Gustafsson在2013年家具展內新晉設計師展館Greenhouse的面世之作，3年後由瑞典Design House Stockholm推出。（Jonas Lindström攝）

2000年代：左起：Peter Andersson的玩味Tilt 搖椅；柔和燈光的Mushroom座地燈由Matti Klenell設計；Björn Dahlström的葉形Superstructure Chair以技術和物料構造突出效果，被瑞典國家博物館永久收藏；Chris Martin 的Harry Stool小几靈感來自日本木匠技術與神社外貌。（Jonas Lindström攝）

1980年代：圖左設計師Gunilla Norin為自家設計的座陽台摺椅看似簡約實屬高難度，全柚木構造沒有半粒螺絲或金屬支架，據說是過去30年間被抄襲最多的椅子。白色的Superspider躺椅令人聯想到躺在白雲上。（Jonas Lindström攝）

1970年代：耀眼迷幻的士夠格的1970年代，所有設計師的靈感彷彿都來自太空。圖中造型奇特，Jan Ekselius 設計的Etcetera Chair居然舒服貼背如按摩椅。也許你也記得旁邊Panthella的白色太空館燈罩？當年由Verner Panton為燈飾名牌Louis Poulsen設計。（Jonas Lindström攝）

1960年代：中間為來自1964年的Super Ellipse桌子，瑞典著名設計師Bruno Mathsson跟丹麥數學家Piet Hein的出色合作，營造出桌面在空氣中飄浮的效果。吊燈Bumling Lamp為Anders Pehrson於1968年設計，其經典形狀所有瑞典人都認得出。右邊的皮製Sirocco Safari Chair則出自瑞典Arne Norell手筆。（Jonas Lindström攝）

【明報專訊】土生土長的瑞典國民有種內斂不自誇的性格，源自一種名為Jantelagen「你我沒特別，所有人都一樣」的獨特文化特質。對於瑞典人以至北歐人來說，富有跟炫耀幾乎是一種罪，最恰當的做法是融入集體當中。真富豪也跟所有平民一樣開Volvo汽車，集團總裁亦不見得分外身光頸靚，業績出眾也總不忘「感謝團隊表現佳」。早前舉行的斯德哥爾摩家具及燈飾展上的產品設計，也可以看到這種特質。

「無必要跟人鬥叻」的基因

瑞典在科研和創意工業屬世界領航級數，背後推動力是瑞典人這種「無必要跟人鬥叻」的基因，「成就大我」就是發掘新意念的原動力。北歐家具家品的設計風格並非單求美觀，每張櫈每盞燈的背後都是瑞典式鉅細無遺的思考批判程序：目標、細節與功能，物料的選用、製作程序對人、自然以及環境的影響，團隊集體批評再改善。多年前曾走訪瑞典IKEA設計總部，總監說到每件貨品整個構思設計需時起碼一年，閣下在IKEA選購的那套價廉物美水杯，也是慢工出細貨的成果。

出色家具不受潮流影響

話說1951年第1屆斯德哥爾摩家具展只有瑞典本土製造商及同業參與。1970年代移師到城外的會議展覽中心舉行至今，當年風頭曾給丹麥哥本哈根家具展蓋過，直到1990年代規模愈來愈大，斯德哥爾摩家具展成為匯聚北歐設計的國際旗艦大展。

來到2020年，大會誌慶70周年，特別設置特備展覽，精選了自1950年代至今的經典家具與擺設。能當經典的定義是不為潮流或新產品影響，精品依然有投產，依然有市場。整個展覽比我想像中平實的原因，可能是7個標誌不同年代的樺木框架通透簡單，卻更突顯出每十年的時代設計轉變。沒有偉大的佈局之下，近乎謙虛的氣氛反而讓參觀者近距離專注眼前每件經典實物，所謂的回到初心，也回應到瑞典人明明幹得出色但不諳自誇的本質。

策展人由瑞典設計評論家Dan Gordon擔任：「我把為人熟悉的設計跟將會成為經典的單品同場展出，每個年代的木框小室不過擺着小量家具，一盞燈，一幅布或一張地氈，好些小擺設，還有一幅代表該年代的設計師相片。回顧過去70年間的家具設計，其實有部分已逐漸消失，成為歷史，大家還記得搖搖椅、電視櫃嗎？」

■ 半世紀設計風格（見圖）

文：周游

編輯/陳淑安

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