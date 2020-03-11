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年度精品：椅桌新玩法
文章日期：2020年03月11日
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猶如一個學生坐在咖啡館長凳上埋首工作的樣子，這正是瑞典品牌Swedese新作之一Figur桌子的靈感。（品牌提供）
瑞典品牌ATBO的Cocoon座椅，丹麥二人設計組合Kevin Hviid及Martin Kechayas之作，令人聯想起另一丹麥經典Hanging Egg Chair。（周游攝）
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【明報專訊】Figur桌子（圖）
Cocoon座椅（圖）
文：周游
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