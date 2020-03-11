Wardrobe：家中穿對衣服 擺脫鬆散 投入工作狀態

【明報專訊】疫症當前，Work from home成為不少打工仔的上班模式。讓工作融入家中，好處是上班環境變得更輕鬆自在，但同樣有壞處，因為自由度大，人容易變得鬆散。要在家中有效率地完成工作，其實大有學問。大家應怎樣借助穿衣打扮，來進入工作狀態？另外，近年也興起線上面試，穿上「對」的衣著服飾，相信亦能帶來正面作用。

在家中工作，幾乎不用見人，對於絕多數的人來說，自然會「不顧身世」，甚至乎從睡牀「直落」依舊穿著睡衣「上班去」。事實上，家中工作講求自律，起牀後更換衣服，其實是一個給自己進入「預備工作」的態度，專業時裝設計師Mountain Yam亦認同這樣的說法，「在家工作，實在太舒適、太自然。到上班的時候，便要開啟電腦讓大家知道自己在線，然後慢慢梳洗，煮個咖啡，吃個早餐。雖然心理上，跟在公司上班有點距離，不過，專程換上外出的衣著，也稍有幫助進入工作狀態」。

更換舒適外出衣著 戴腕表增時間觀念

就男士「在家工作look」而言，Mountain認為若不用見人的話，「可以穿上棉質T恤，配搭短褲，讓自己顯得自然舒服」。而當需要作工作視像會議時，亦可以快速「變裝」， 「可以配襯一件簡單的牛津紡恤衫或條紋恤衫，又或者在棉質T恤外加上一件causal jacket，輕鬆塑造一個舒適的home office造型。」他強調就算在家工作，也同樣需要注意儀表，「面部乾淨、頭髮企理亦同樣重要」。在配飾方面，則可以因應個人需要而選擇，他舉例說：「有近視的話，如果平日上班需要佩戴隱形眼鏡，在家中工作，便可以換上近視眼鏡，減輕雙眼疲勞感。」他認為亦可以借助配飾的功能，來「提醒」自己正在工作中 ，「可以佩戴腕表，增加時間觀念，讓自己投入工作狀態」。

視像面試 打領帶太做作？

提起視像會議，近年，不少公司及企業均興起線上招聘的新趨勢，透過鏡頭跟求職者「會面」。那麼在家中面試，又該穿上什麼衣著造型，來建立良好的印象？Mountain表示：「在家中面試，最重要予人一個整潔鮮明的造型。一件舒適的西裝外套，基本上是百搭、必須的item；建議可以穿上深藍色或灰色系的西裝，配以白色襯衫。」

至於打上領帶，又會否顯得太做作？他指出，見工的穿著，最重要符合公司的形象和風格。領呔的顏色圖案，除了能夠代表自己的個性外，亦可以有不同的象徵意義，Mountain建議不妨選擇一個能夠呼應將來公司形象的顏色或圖案的領呔」。他補充：「大家見工前也會分析公司的背景。如果公司比較傳統，建議穿深色西裝配襯白色恤衫，再加上一條深色領呔；如果公司相對比較創新和年輕，則可以選擇一條設計花巧的領呔，例如幼身領呔或者針織領呔。」若面試的公司屬於創意產業，他認為：「基本上整體造型比較重要，領呔比較次要。」最後，Mountain特別提醒大家，「環境」亦是重要的一環，「視像面試時，需要選擇一個合適的背景，最好是一面放滿書本的牆壁，又或是坐在一個灰色梳化、全白色牆壁的背景，能給人簡潔專業的感覺和形象」。

■ Profile

Mountain Yam（任銘暉）

本地時裝設計師，2007年畢業於香港理工大學紡織及製衣學系時裝設計學士學位，並在翌年取得碩士學位。曾獲得Design A Bag Competition 2008組別冠軍和全場總冠軍；2015年成立我時尚國際有限公司，推出個人高級定制品牌MYam Atelier和個性日服品牌112mountainyam，同時提供企業制服設計、品牌策劃和顧問服務等。

文：Vivian Lau

編輯/劉家睿

美術/謝偉豪

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