Watch Out：入門機械表 COSC認證

青銅魅力：Cifton Club青銅腕表在長時間暴露在空氣、水或陽光下，會產生不同色調層次，呈深棕至綠色的光澤，變得獨一無二。$21,300（黃志東攝）

120小時動力儲存：整個系列用上Baumatic BM13機芯，動力儲存長達120小時（即5天），比一般腕表的40至70小時動力儲存長。（黃志東攝）

【明報專訊】一般資深表迷都愛追品牌、追複雜功能，但從實用角度來說，當大家選擇一枚日常使用的腕表，真正用到的功能可能只是時分秒、日期顯示和自動上鏈。Baume & Mercier一向以實用機械表為定位，近年積極發展自家機芯，其中Baumatic BM13便是其「省靚招牌作」，走時精準度高、具COSC瑞士天文台認證，兼具抗磁能力，腕表定價約2萬多元，可說是入門機械表的不二之選。

Baume & Mercier將Baumatic BM13機芯搭載在Clifton腕表系列中，這款自動上鏈機芯擁有符合現今需求的創新技術優勢，包括COSC瑞士天文台認證。COSC其實是一個為大眾服務的非牟利機構，限定只為瑞士製造的腕表進行檢測，每年送到COSC檢測的機械表與石英表約有超過180萬枚，而每年瑞士出口的腕表中大約只有6%能獲得COSC認證。

究竟COSC認證代表什麼？基本上來說，COSC認證的腕表就是每日走時誤差能控制在-4秒至+6秒的範圍內（一般機械表的誤差為每日20秒至30秒左右），測試時間為15天，其間機芯會經過3種溫度（8℃、23℃與38℃）、5個方位（表冠朝左、朝上、朝下及面盤朝下和朝上）以及7項檢測標準的測試，在滿足所有條件下，一枚機芯才能獲得COSC認證。

Baumatic機芯除了獲得COSC認證，也有一定的抗磁能力。人們常用的手機或平板電腦，甚至手提袋或公事包的磁鐵都具有磁波，磁場是影響腕表機芯規律運轉或令機芯停止運轉的重要因素，因此腕表的抗磁能力是令腕表保持高精準度的重要原因之一。相比一般3至5年的腕表維修保養期，品牌為搭載Baumatic機芯的腕表提供長達7年的保養，可見對此機芯的信心。

多款表殼表盤配搭 表背可透視機芯

Clifton Baumatic腕表設有不同表殼和表盤的配搭，圓形表殼以18K玫瑰金或拋光／緞面打磨精鋼製成，防眩處理的圓弧形藍寶石水晶玻璃鏡面內有暖白色陶瓷質感表盤或藍色漸變表盤，配搭梯形小時刻度、纖細指針及設於3時位置的大型日期顯示窗。表盤中央的十字形線條，代表品牌具備COSC認證，與其他Clifton腕表區別。以4顆螺釘固定的表背用上透視的藍寶石水晶玻璃底蓋，顯露製作精美的自動上鏈機芯，分別在夾板、底盤，以及鏤空的精鋼色或鍍金鎢鋼擺陀上，飾上圓形飾紋、噴砂處理、蝸形飾紋或日內瓦飾紋。順帶一提，腕表的動力儲存長達120小時（即5天），比一般腕表的40至70小時動力儲存長，方便大家就算在周五下班後整個周末也不佩戴腕表，到周一再次佩戴腕表時，也不需為腕表上鏈。

青銅表殼 歲月增添獨特味道

Clifton系列是Baume & Mercier大受歡迎的系列，除了設計較為斯文的Baumatic款外，也有走剛陽運動路線的Clifton Club系列，分別有GMT兩地時間款式和自動上鏈青銅款。雖然因為疫情關係，大家都大幅減少公幹和旅遊，但可能仍需要跟不同時區的工作伙伴聯繫。GMT兩地時間腕表的中央指針，配合刻有24小時刻度的鋁金表圈，能精確指示第二時區時間，讓大家掌握兩地時間。腕表提供配搭黑色「All Road」小牛皮表帶版本，表帶正面飾有船帆布的紋理並內襯藍色橡膠小牛皮；另一選項是配搭拋光和緞面打磨的三排鏈節精鋼表鏈。

青銅是近年鐘表界的大熱物料，特點在於它是非磁性的材料，能確保機芯的走時精度。青銅會氧化演變，經過長時間暴露在空氣、水或陽光下會產生不同色調層次，逐漸暗沉呈深棕色，甚至呈現泛綠色的光澤，令每枚腕表變得獨一無二。Clifton Club的青銅腕表，採用了旋入式表冠、單向旋轉表圈，具備高達10 ATM的防水性能和防刮藍寶石水晶玻璃表鏡，除了適合日常生活中佩戴，也能應付不同運動場合的需要，非常實用。

文：Tung Cheung

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

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