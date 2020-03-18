Watch News：「疫」市發布 名表配名車

【明報專訊】疫情對世界各地不同行業皆有打擊，鐘表界自然也不能倖免。在瑞士出現新型冠狀病毒肺炎確診個案後，Watches & Wonders Geneva（前身為SIHH表展）和Baselworld世界鐘表珠寶博覽會相繼宣布取消和延期，各腕表品牌失去原本發表年度新作的平台。

此時此刻，Bulgari便發起Geneva Watch Days，集合多個品牌，包括Girard-Perregaux、Gerald Genta、Ulysse Nardin、Breitling、MB&F、De Bethune、Urwerk和其他獨立品牌發表新作。活動將會嚴格按照瑞士聯邦委員會於今年2月28日訂立有關公眾集會的規定，以及未來所有世界衛生組織的建議及瑞士聯邦委員會有關肆虐各地的新型冠狀病毒肺炎疫情的進一步決定。瑞士日內瓦州在盡力保障公眾健康的情况下，將會全力支持是次活動。

活動雖只以歐洲零售商及媒體為目標客群，但也為一眾品牌提供發表新作的渠道。Geneva Watch Days活動將會在原本的Watches & Wonders期間（4月26至29日）舉行，Bulgari預告將會公布再度刷新世界紀錄的新作，以及來自經典系列Octo Finissimo及Serpenti的新品。

攜手合作第17年作品

而即將參與Geneva Watch Days的Breitling，最近亦公布跟Bentley合作推出的Premier Bentley Mulliner限量版新表。腕表的設計與Bentley新亮相的Continental GT Convertible Mulliner敞篷版車型有異曲同工之處，新作是雙方合作第17年的腕表，將焦點放到Bentley Mulliner工作坊，此工作坊自1959年一直為品牌製作訂製車款。腕表採用42毫米精鋼表殼，搭配藍色鱷魚皮表帶，呼應跑車內的藍色皮革裝飾。腕表搭載Breitling 01自製機芯，表盤兩個藍色小表盤分別為30分鐘計時器和小秒盤，藍色內圈配有白色測速尺，限量1000枚。

文：Tung Cheung