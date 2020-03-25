Watch Out：新一代智能腕表 運動應用程式 監測身體狀態

Emporio Armani Connected Smartwatch 3智能腕表提供4種電池設置，其「長效模式」在保證通知和心率等基礎功能的同時，充電一次便可使用數日。$3000至$3300（品牌提供）

Montblanc Summit 2+智能腕表是首款可以在Andriod手機上直接啟動流動數據網絡的智能腕表。用家即使沒有攜帶手機，也能隨時連線上網。$9900（品牌提供）

除了銀色表身配黑色膠帶的款式外，TAG Heuer Connected智能腕表另有黑色表身配膠帶或銀色表身配鏈帶的款式。$14,400至$15,650（品牌提供）

自設的TAG Heuer Sports應用程式，可因應高爾夫球、跑步、踏單車、步行及健身等不同運動項目選用相關功能，並跟品牌手機應用程式對應，監測身體狀態。（黃志東攝）

實用腕表：疫症當下，能夠跟大家一起做運動保持身體健康的智能腕表變得非常實用。（黃志東攝）

【明報專訊】全球封關下，大家也不能外遊，現時最多人關心的盡是跟身體健康、運動有關的課題。此時此刻，新一代智能腕表似乎也能應付疫情下的需要。不少傳統鐘表和時尚品牌近年積極推出智能表，正正以健康功能為主打，除一般Apple/Google、Workout Coach虛擬健身助理等健康程式，也有品牌推出自家運動應用程式，可因應步行、跑步、踏單車、健身甚至高爾夫球等運動紀錄和監測身體狀態，讓大家能更有效地做運動，保持健康！

TAG Heuer早於2015年首次推出Connected高級智能腕表，隨後推出多款型號，包括去年面世的Connected Modular Golf Edition腕表，來到今年，Connected智能腕表亦來到第三代。新表以性能行先，既保有正宗的製表傳統，亦結合先進及按用戶需要設計的數碼技術。智能腕表內置全球定位系統、心率監察儀及其他傳感器。特別為腕表設置TAG Heuer Sports應用程式，則可因應步行、跑步、踏單車、健身甚至高爾夫球等不同運動項目選用相關功能，並同時跟品牌手機應用程式對應，監測身體狀態。

5 ATM防水 可應付游泳或雨中跑步

以高強度活動為依歸，腕表備有藍寶石表鏡保護屏幕，啞黑色超輕巧2級鈦金屬，抓力、透氣及舒適度極佳的橡膠表帶，5 ATM防水，可應付在游泳或雨中跑步等低水流及淺水活動，及可以使用一整天的430mAh電池（特別設計成可於一個小時的運動環節內使用全球定位系統、聲音串流及心率監測）。如果長時間活動，腕表可以在使用全球定位系統追蹤運動、監測心率及聆聽音樂功能的情况下維持最多6小時運作，並可於15至45℃下在1.5小時內完成充電。

表側2時及4時位置的按鈕可快速開啟應用程式、開始、暫停、重啟及重設各項功能，以橡膠包裹的表冠則可旋轉操作，讓佩戴者可以快速瀏覽屏幕的資料，特別適合在活動途中使用。腕表內的感應器能精準地記錄活動，包括全新非醫學級、以高科技樹脂自然地整合至表背的心率監測儀，可以準確計算熱量消耗量；內置全球定位系統可以記錄用家運動時的路徑，並可計算不同表現、指示方向，另外亦具有加速計及陀螺儀等功能。佩戴者可直接透過腕表記錄活動，包括活動速度、步幅、距離、心率及分段計時，資料亦可實時在手機運動應用程式內顯示，亦更可與Apple健康或Strava應用程式同步。

新一代智能腕表由品牌的策略及數碼總裁Frédéric Arnault（LVMH集團Arnault家族成員）在18個月前開始構思。45毫米精鋼或鈦金屬表殼與品牌機械表的設計外形、優質物料和精緻修飾呼應，包括標誌式琢面表耳、拋光及緞面裝飾、帶有刻度的陶瓷表圈、置中表冠和兩個全新功能按鈕、旋入式表背以及搭配摺疊式表扣的優雅精鋼表鏈或黑色橡膠表帶等。表盤則用上極為易讀、以抗刮藍寶石表鏡保護的OLED觸控式屏幕。為延長電池壽命，屏幕會自動在主動模式與環境模式之間切換，並會長期顯示時間，腕表配有磁吸充電器及旅行專用收納盒。

表盤共有5種設計，包括3針版本的Heuer 02自製鏤空機芯表盤、數碼化Carrera Heuer 01表盤、如水晶般的液體表盤、設計如神經網絡般的動態表盤Orbital及向品牌碳纖維合成物游絲內六邊形納米管結構致敬的表盤，大家可按個人風格及需要自行調校功能。用家可輕易轉換表盤及其顏色，應用程式將定期推出全新表盤設計。新一代Connected腕表亦用上簡單易用的表帶更換系統，只需拉下表帶後方近表耳的拉鍵，便能輕鬆換帶，改變造型，除了基本的精鋼及黑色表帶，也備有紅、橙或卡其色的耐用橡膠表帶選擇。

Connected腕表由Wear OS by Google驅動，可支援多種日常功能，包括透過表殼左邊的收音咪使用Google助理及Google翻譯、電郵及信息通知、在支援的商店及國家以Google Pay付款、控制音樂、日程、天氣、地圖及從Google Play下載眾多應用程式，無論iOS或Android手機用戶同樣適用。

虛擬健身助理 提供個人化建議

至於Montblanc剛面世的Summit 2+智能腕表，是首款可以在Andriod手機上直接啟動流動數據網絡的智能腕表。用家即使沒有攜帶手機，也能隨時連線上網。43.5mm精鋼表殼內配置頂尖技術，腕表配備Snapdragon 3100處理器、440mAh電池續航力以及1.28吋AMOLED熒幕，並採用22毫米互換式表帶。Summit 2+智能腕表內置揚聲器，用家可直接通話或使用Google Assistant等服務。Summit 2+的設計靈感源自Montblanc的1858系列腕表，內建超過1000種表盤組合選擇，用家可選擇個人心水的顯示器、背景、指針與複雜功能。表殼方面則有黑色類鑽碳精鋼、不鏽鋼、玫瑰金色與青銅色精鋼4款物料，可配搭多種輕易轉換的表帶，每枚腕表均配置旋轉式表冠以及兩個按鈕。

腕表內置速率計、高度計、氣壓計、指南針與全球衛星定位系統（GPS）功能，Workout Coach功能就像用家的虛擬健身助理，能提供個人化的運動建議，並自動調整用家的體能需求，提供適當的節奏與訓練強度等級，而經過改良的心率演算功能，則可追蹤和管理用家的壓力程度，改善個人健康情况。

智能腕表上接聽電話播音樂

Emporio Armani應該是時裝界中最早推出智能腕表的品牌，其去年底面世的Smartwatch 3採用Google Wear OS和Qualcomm SnapdragonWear3100平台，能優化電池壽命。用家可透過全新的揚聲功能直接在智能腕表上接聽電話，亦可以和Google Assistant對話，聽取提示或透過兼容的程式播放音樂。腕表提供4種電池設置，使用戶可以控制並延長電池壽命，其中「長效模式」在保證通知和心率等基礎功能的同時，只需充電一次便可以使用數日。

新表用上超輕量黑色鋁製表殼，並加入藍色、綠色、黃色、橙色和銀色為點綴，色彩鮮艷，呼應品牌時裝上的運動元素。品牌一向重視音樂文化，故特別在每枚智能腕表中預先安裝音樂串流平台Spotify，讓大家無時無刻享受音樂。

編輯/陳淑安

電郵/lifestyle@mingpao.com

查詢：TAG Heuer 2375 0836 Montblanc 2367 7266 Emporio Armani 2532 7711

文：Tung Cheung