News：迪拜婦女展館 認識女性權益

【明報專訊】新冠肺炎肆虐下，全球不少大型活動也急急煞停。除了東京奧運外，今年另一矚目盛事是將於今年10月至2021年4月舉行的迪拜世界博覽會（Expo 2020 Dubai）。兩個活動能否如期舉行仍是未知之數，但Cartier早前便宣布將會跟迪拜世界博覽會合作，設立婦女展館（Women's Pavilion），向世界各地具有重要影響力的女性致敬。2020年博覽會的主題為「溝通思想，創造未來」（Connecting Minds, Creating the Future），婦女展館便以嶄新角度審視女性對社會的貢獻和影響，展示她們自古至今於社會及經濟發展上取得的無數成就，引領我們來到現今世界。參觀者可透過展覽認識為女性權益和性別平等作出貢獻的男女，一覽女權運動的里程碑，並細察當今婦女依然面對的挑戰，別具意義。今屆世界博覽會的副主題為「機遇、流動性和可持續性」（Opportunity, Mobility and Sustainability），旨在啟發參觀者主動以不同的方式思考和生活，保持樂觀，相信透過衷誠合作，可為世界帶來持久改變。疫情當下，可能也是我們重新思考生活的契機。

文：Tung Cheung