Watch News：意國名牌產搓手液抗病毒

【明報專訊】面對疫症，全球不少鐘表珠寶品牌也為大眾出一分 力，與普羅大眾共渡難關。意大利品牌Bulgari早於2月向羅馬Lazzaro Spallanzani醫院研究部門捐款購買最新3D高清顯微鏡，支持應對新型冠狀病毒的科研。「自1月中國疫情爆發，Spallanzani醫院是首個在48小時內分離出病毒的團隊，為了支持他們及令他們有更好的裝備，我們在短短20日內為他們購入最新3D高清顯微鏡，提高他們的研究效率。之後病毒迅速在意大利擴散，衝擊我們的醫療系統，我們亦決定以我們的專長出一分力。搓手液是醫生和護士工作時對抗病毒的基本裝備，我們預計生產可由原本每日600瓶增至兩個月後的每日20萬瓶，通過意大利市民保障局分發給所有醫療機構，以幫助當前最關鍵的公共機構對抗疫情。」Bulgari CEO Jean-Christophe Babin表示，3月底開始，品牌聯同合作良久的香水伙伴ICR（Industrie Cosmetiche Riunite, Lodi）生產搓手液，每瓶75毫升的搓手液採用可回收瓶子。品牌現時亦已關閉廠房、店舖。「我們會繼續密切留意疫情的發展，希望疫情能早日受控。」

Geneva Watch Days 延期8月舉辦

而鑑於新冠肺炎疫情在歐洲及世界各地急速蔓延，Bulgari早前公布聯同Breitling、Ulysse Nardin、Girard-Perregaux、Gerald Genta、Urwerk、H. Moser & Cie、De Bethune及MB&F舉辦的Geneva Watch Days腕表展覽，將由原定的4月底改期至8月26至29日舉行。詳情將會在稍後時間在 www.gva-watch-days.com公布。

文：Tung Cheung