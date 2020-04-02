意國時裝傳奇 處變不驚 優雅難忘

【明報專訊】新冠肺炎蔓延全球多地，疫情嚴峻的意大利，舉國實施封閉措施。在這非常時期，不少時裝品牌都發揮互助精神，出錢出力，不但捐錢予醫療機構，更透過自家廠房生產應急物資。意大利國寶級品牌Armani就將其當地的所有生產工廠轉為生產醫用防護服，為醫護人員提供個人防護。而曾在戰時當過醫護的Mr. Armani，亦特別在全國主要報章刊登全版廣告，親自撰文，對醫護人員給予精神上的支持與鼓勵。成長於戰亂時代的他，從苦難中學懂縱使面對困境，仍要自持自重，不失尊嚴，在大師的字典中，處變不驚才是真正的優雅。以他筆下的2020春夏系列為例，一抹灰藍色調，正好帶來沉穩、平靜與治癒的感覺。

Giorgio Armani的設計，總是從一而終的優雅。自1970年代當上時裝設計師以來，Mr. Armani堅守着不變的優雅風格，並且將設計重點放在剪裁、面料、顏色、光影，以及細節雕琢之上。他專注於女士套裝上，更顛覆社會對性別的想像，改變男性陽剛女性陰柔的刻板印象，既引領女裝邁向中性風格，亦為自家品牌創造出招牌經典作。

薄紗長褲 剛中帶柔

2020春夏季度，Mr. Armani最拿手的兩件式套裝，依然是系列的主軸。時裝騷以經典西裝造型開場，給人熟悉的感覺，衣袖呈現寬大風格的剪裁，結合圓潤的肩部設計，以及運用腰線的襯托，創造出新的廓形，突顯女性的身材曲線；配以剪花工藝，也使外套緊貼胸前的部分舒適貼服。在造型配搭方面，除了剪裁貼身的褲裝，還有輕盈的薄紗長褲，呼應系列從剛到柔的狀態。擅長運用優良面料亦是Mr. Armani的看家本領，整個系列的設計均顯得輕巧，長裙似薄霧般飄動，多層設計也不例外。另外，還輔以熱帶葉子印花穿插其中，藉着大自然元素來襯托主題。層層疊加的印花，塑造出重影虛實圖案和海市蜃樓般的視覺效果，再配合絲綢、薄紗、柯根紗等，描繪了輕盈形態的變化，同時亦演化出女性氣質。

色彩亦在整個系列中擔任重要角色，反映衣服愈發輕盈的各種變化。2020春夏女裝系列中，色彩和面料相輔而行，本季以Mr. Armani最愛的灰藍色為主調，紫藍色混合青綠以及深灰，再過渡成湖水藍，最後化作淡粉色和珍珠灰，輕盈柔和的顏色變化貫穿整個系列。

晚裝造型 華美精緻

後半部壓軸上場的晚裝造型，從用料到剪裁也相當的驚艷。釘珠刺繡交織的流蘇長裙，散發着動感與女性美態，精緻度足已顯出大師功架與創造力；一襲飾上立體巨型皺褶的晚裝，更是漂亮得令人難忘，設計極盡華美，讓人想起Mr. Armani曾說過的話：「優雅不是要引人注目，而是要令人記住。」

查詢：Giorgio Armani 2532 7700

文：Vivian Lau

模特兒：Zlata T（Primo）

化妝及髮型：Chris Lam

統籌：John Wan

編輯：王翠麗

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