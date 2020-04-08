非常時期透透氣 味蕾去旅行 露天歎異國風海鮮

椰子雪葩 白朱古力泡泡——底層是自家製的椰子雪葩，上面是噴槍打成的白朱古力泡泡，綴以朱古力碎，口感特別，味道清甜。（$62）（林若勤攝）

海龍王湯——廚師先用紅衫魚、紅花、番茄以及茴香等香料熬製湯底，再放上多種時令海鮮，包括澳洲鑽石蜆、阿拉斯加蟹腳、北海道帶子和本地鱸魚，味道香濃，惟湯的分量不多。（$288，只於晚市供應）（林若勤攝）

香煎北海道帶子及虎蝦有機糙米飯——利用新鮮的北海道帶子和越南虎蝦，加上泰式青咖喱汁一同熬煮，惹味而不膩。（$238）（林若勤攝）

辣香牛油焗大蝦（前）——在肉質甘甜的越南虎蝦上，淋上由牛油、芝士、豆瓣醬和九層塔調配而成的特製醬汁，再烤焗至乾身，入口結實彈牙，還帶微辣焦香，十分惹味。（$298）（林若勤攝）

【明報專訊】自新型冠狀病毒爆發後，很多人都盡量避免外出聚餐，即使想一個人到附近茶餐廳快速醫肚，也擔心室內環境人流擠迫，增加「中招」風險。但天天留在家中下廚，或靠外賣解決一日三餐，偶爾還是會想出走一下。今次介紹的兩家餐廳，一間主打東南亞風味海鮮菜；另一間是適合「食肉獸」的西式扒房，而最最最重要的是，兩店均設有戶外座位，環境開揚，空氣流通，讓大家可在「疫」境中透透氣，望住靚景食餐好。

漫遊在赤柱大街，總會被街角那座樓高3層，擁有醒目鮮黃外牆的建築物吸引。這座赤柱地標，就是著名的船屋餐廳The Boathouse。餐廳開業多年，由舊時的「藍屋」（以前外牆為藍色）轉為「黃屋」，一直主打海鮮菜式和臨海露天茶座，不少本地人和遊客來這裏就是為了坐在頂樓位置看看海。早前餐廳翻新，雖然整體風格沒太大變動，餐單卻大變革，推出多款既創新、又別具風味的新菜式。

牛油焗大蝦 香辣惹味

餐廳以往的海鮮菜一貫採用西式烹調方法，但行政總廚Sai Hsu為使菜式更多元化，決定來個East meets West大融和，在菜單中混入東南亞元素。例如最新推出的辣香牛油焗大蝦，特別選用肉質甘甜的越南虎蝦，開邊後，塗上由牛油、芝士、豆瓣醬和九層塔調配而成的特製醬汁，再烤焗至乾身，蝦肉結實彈牙，帶微微焦香，十分惹味。另一道香草乳酪焗三文魚，先用乳酪醬、香草、薄荷葉、芫荽和辣椒將三文魚醃好，稍微煎香後，再焗約8分鐘，烤焗後的三文魚口感非常嫩滑，旁邊還伴有薯波、芒果酸甜醬、薄荷乳酪及青木瓜沙律，配搭豐富，味道清新。

糙米代risotto 東南亞風味醬汁加分

淨食海鮮不夠飽肚，可以另點同樣是新推出的香煎北海道帶子及虎蝦有機糙米飯。餐廳以往主打西式菜，飯類一般都會用上傳統意大利燉米risotto，但今次的菜式，Sai就改用有機糙米飯，糙米飯口感硬身煙韌，與risotto有幾分相似，加入蘆筍、薑、乾葱及青咖喱汁一同燉煮，入口甘香，不會太乾身，帶子及虎蝦亦吸滿醬汁精華，猶如一道東南亞式的海鮮炒飯。

若你閒逛到赤柱附近，想歇一歇腳，不妨來這裏乘着海風嘆海鮮，度過一個愜意的午後時光。

■The Boathouse

地址：香港赤柱赤柱大街88號

查詢：2813 4467

文：Angel Hong

編輯：王翠麗

電郵：lifestyle@mingpao.com