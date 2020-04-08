鑽入荃灣「雜貨店」 吹海風歎靚牛

Chicken cushion——澳洲走地雞去骨切件，加入鼠尾草、煙肉和紅葱頭餡料，再淋上由雞汁、水及牛油慢煮1小時的特製醬汁。雞肉嫩滑，味道濃郁，是餐廳最受歡迎的菜式之一。（$428，2至3人份）（蘇智鑫攝）

【明報專訊】一向主打高級肉食的Feather & Bone，原是售賣肉類和料理雜貨的網上商店，4年前開設第一家實體餐廳，早前在荃灣西海之戀開設佔地6000呎旗艦店，除有餐廳和零售區，更特別設有臨海露天茶座，喜歡邊歎美食邊吹海風的話，這裏絕對是個不錯的選擇。

光看門面，也許不知道它是一間餐廳，皆因其入口附近擺放不少豐富食材，從水果、芝士、調味醬料，到啤酒都應有盡有，旁邊還有有一個大凍肉櫃，放滿牛隻不同精選部位，在場專業屠宰師更為客人進行即場切割，整個環境猶如外國超市。經過凍肉櫃後往內走的中央才是餐廳。

代客乾式熟成 鎖住肉汁味濃郁

作為一間以「肉食」為主題的餐廳，它特別為一眾「食肉獸」而設的乾式熟成服務。所謂乾式熟成，是將牛肉放到溫度和濕度較低的地方風乾保存，以鎖住肉汁和油花，比起一般大型超市常見的濕式熟成牛肉，味道更為濃郁。餐廳屠宰師Stephen Weblin表示，一般熟成牛肉風乾的時間愈久，牛味就愈重。因此，客人在選購牛肉時，他都建議將其風乾28天，這樣可確保肉塊在醞釀味道的同時，也能保住肉汁。待肉熟成後，客人便可到店內將已熟成的牛肉帶回家，或將牛肉交由這裏的廚師炮製，在餐廳內享用。

若嫌熟成過程太久，想馬上品嘗到熟成牛排的話，也可在用餐區點選餐廳經典作之一的Dry aged steak。廚師採用澳洲入口的肉眼扒，經過30天乾式熟成，再放到爐上炭烤，肉質軟嫩，脂肪分佈平均，不會太膩，食用時再配上由蘑菇、白蘭地、芥末醬調製而成的經典法式Diana sauce，每一啖都帶有熟成後獨有的nutty肉香，令人回味。伴菜方面，新鮮爽甜的烤粟米上加入大量香料和芝士碎，咬落juicy又惹味。

另一推介菜式，是餐廳特有的The Spanish Ox Burger。行政副總廚Doug Forrest指出，他們選用擁有「全球最頂級牛肉」之稱的El Capricho牛肉。El Capricho由西班牙屠夫兼廚師José Gordón親自飼養，他將牛隻送到農村自由放牧約15年，其間利用穀物、橡子和草作飼料，以增添牛肉天然風味，以及平衡脂肪比例。切割後的牛塊經90天熟成後，更是豐厚多汁，再配上大蒜蛋黃醬、醃洋葱、炸葱酥，以及香味溫和微微融化的法國Reblochon芝士，味道滿分。

■Feather and Bone

地址：荃灣大河道100號

海之戀商場地下G09店

查詢：2618 8160