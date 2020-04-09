網上開騷 疫情下優雅風度

【明報專訊】這是自品牌成立以來，第一個閉門上演的時裝騷。在米蘭時裝周期間，新冠病毒在意大利爆發，當時更成為歐洲確診個案最多的國家。雖然米蘭時裝周並未因疫情叫停，不過品牌就將時裝騷改在空曠的劇院舉行，禁止各國媒體、時裝人入場，以防群眾感染，同時把2020秋冬時裝騷改為網上直播。曾在戰時當過醫護的Mr. Armani，亦與隨行的工作人員在進入時裝騷會場前，佩戴上口罩，做好基本個人防禦裝備。

Giorgio Armani 2020秋冬系列，以充滿神秘色彩的黑、紫、藍為主調。系列以「天鵝絨的音符」為主題——將柔軟、精緻的天鵝絨，比喻為古典音樂中的動人音符。天橋上出現線條柔軟的天鵝絨寬褲、天鵝絨外套，勾勒出女性修長的比例，還有流暢廓形及肩部的力量感。浪漫與優雅，依然是Giorgio Armani最為鍾情的意式風情、系列中還有立體褶襉荷葉邊、真絲印花圖案半截裙，以及由玻璃水晶編織而成出的垂墜感珠串，精緻又具女人味。Mr. Armani亦從19世紀文學取材英雄形象，在造型中加入肩章、V字形標誌細節，以及制服上的羅紋，配搭貼服的細碼外套，以及塞進靴子裏的燈籠褲，透過女性化基調重新詮釋，塑造出符合女性的肩線剪裁、硬朗套裝廓形，並且將迷彩轉化成花朵和花瓣抽象組合，傳遞出男女服裝之間的浪漫美學。