Double F：愛在病毒蔓延時

【明報專訊】感覺口罩好像會一直存在於我們的生活裏。

有一個惡搞René Magritte名畫The Lovers的gif是這樣的:兩個以白布蒙面的情侶相擁深吻,然後蒙着面行婚禮,蒙着面產子,蒙着面過其後的人生……

幽默而恐佈對不?沒人知道這樣的生活何時會消失。我是在網上看到葡萄牙Vogue雜誌封面後,網友留下這個gif的。今期葡萄牙Vogue封面黑白色調,戴着白布口罩的二人深情一吻,構圖角度應該是來自Magritte之畫,封面簡潔,除了相吻二人的大頭照片、雜誌名字、出版資料外,就只有底下兩行文字,大字「Freedom on Hold」,小字「COVID-19, Fear Will Not Stop Us」,這個封面還真有點愛在瘟疫蔓延時的感覺。

主編Sofia Lucas寫的編者語,劈頭先引了黑人人權運動天后歌手Nina Simone所語:「讓我告訴你自由於我而言所指:無所畏懼」。(I'll tell you what freedom is to me: no fear.)。無所畏懼,還真是困難。在當下的處境,疫情侵蝕我們,Fear Eats the Soul,一如法斯賓達的戲名。未知的前路、人與人的衝突、種族的歧視、經濟的衰退,所有都溶進這個病毒災難中——而且還不見盡頭。

以愛情象徵自由 封面記歷史

Sofia Lucas又談到他們早在半年前選定今期主題為自由,只是未曾想過世事剎時顛覆,病毒使所有人失去每天理所當然的各種自由,所以他們攝下一對情侶模特兒的親吻照作封面圖片,以愛情來象徵自由,象徵人類一直渴望的親吻,擁抱與連結。期望這封面圖片將作為人類經歷此時此刻的歷史紀錄,讓我們記得永遠不要將任何事情視為理所當然。

她更引用集中營倖存者、奧地利心理學家Viktor Frankl的話,希望大家不被絕望打敗:「一切皆可自汝身奪走,除了生而為人最後一項自由:決定你面朝任何情景的態度,由此找尋汝身之前路」。(Everything can be taken from a man but one thing: the last of human freedoms - to choose one's attitude in any given set of circumstances, to choose one's own way.)

這是人類共同經歷苦難的時代,時尚雜誌亦同樣負起社會責任,以另一種形式回應這些題目。Sofia Lucas於2017年上任葡萄牙Vogue主編後改革雜誌,還真叫人想起數年前逝世的意大利版Vogue主編Franca Sozzani,她常常由時尚角度入手,延伸至人道主題,利用時尚提升社會關注度,2008年的全黑專題(All Black)、2010年墨西哥灣漏油事件爆發後的石油專題(Oil and Water)都是當中的經典。

時尚切入 美感兼懷社會議題

看着葡萄牙Vogue雜誌封面,想起香港也有一幀蒙面親吻的照片,那是發生更早之前,早於病毒席捲全球,但也是這城市受災之時——不知道香港有否一本時尚雜誌有這樣的擔當,把封面留給時尚與社會議題重疊之處?真期望香港還有這種視野與美感兼備的時尚編輯。

文:方太初