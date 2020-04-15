Watch Out：小心錯用清洗消毒產品 清潔腕表 軟刷不可少

機械潛水表：Tudor的Pelagos是專業功能腕表的代表作，也是現時市場上其中一款最完善的傳統機械潛水表。腕表能防水深達500米（1640呎），並裝配品牌自行研製的機芯。鏈帶以外附送橡膠表帶，同樣易於打理。$34,400（品牌提供）

【明報專訊】現時大家除了外出前要戴口罩、檢查有沒有酒精搓手液外，回到家中也有一定「消毒程序」：衣物鞋袋要盡快清潔消毒，愈快洗手冲涼愈好……但腕表又應該怎樣清潔呢？是不是也要幫它消毒？

疫症當下大家可能盡量避免身上佩戴配件飾物，但仍要外出上班人士，可能無可避免仍然需戴上腕表。就算不是因為疫症，腕表長時間戴在手腕，因為汗水、體溫等影響，本身也很容易造成細菌生長、成為病毒的載體，當衣物也要常更換或消毒，腕表其實也要適時清潔。有人或會擔心腕表進水，認為用酒精幫腕表消毒更好，應怎樣清潔腕表才算正確？

每兩三月清潔 確保旋緊表冠

不少品牌也建議，為了保持機械腕表的外觀和運作狀態，最好每兩至三個月清潔一次腕表。清潔腕表時第一件要做的事，是要確保上鏈表冠穩妥旋緊，或置於按緊的狀態，因為旋緊式表冠本身便有防水的功能。一般來說，我們可以用軟刷（如牙刷）沾一點肥皂水來輕刷表殼和表身，但過程中不要沾太多水分，刷洗時間也不應太長，刷完後盡快用乾布把腕表擦乾。如果對腕表的防水功能不太確定，則只需用軟刷清潔即可。這樣的簡易清潔方式雖然不見得能有顯著的殺菌效果，但至少能幫腕表適度清潔，延長腕表的使用壽命。

除了機械表，近來不少人也用智能腕表，清洗方法也有不同。如有推出智能腕表的TAG Heuer，品牌建議可以軟毛牙刷為裝置的充電接觸點孔洞和表帶快速鬆脫系統去除碎屑。如要清除表帶上的殘留物，使用消毒酒精和不起毛的抹布擦拭，然後用水冲洗，等表帶乾透後才再次佩戴。如要清潔表殼和熒幕，可用水冲洗，或使用沾濕的不起毛抹布清潔，但應避免在電子熒幕上使用化學溶劑。

至於Apple Watch，官方表示可以使用70%異丙醇濕紙巾或高樂氏Clorox消毒濕巾輕輕擦拭Apple Watch、運動表帶或金屬帶的外部表面，但就不要在織物或皮革表帶上使用，也不能使用漂白水，並不要將腕表浸入任何清潔劑中。肥皂、清潔產品、壓縮空氣、超聲波清潔和外部熱源等均可能導致腕表損壞。

皮革表帶勿濕水 乾身軟刷清潔

不同質地的表帶清潔方法也有分別。皮革、鱷魚皮或蟒蛇皮表帶本身不應該接觸水。除了水，化妝品及油性物質亦應避免，故最簡單方法是以乾身軟刷清潔，亦可像平時保養皮鞋皮袋般，以溫和的皮革清潔劑將表面污漬清走，再以皮膏滋潤，如有需要亦可噴上防水噴霧，方便以後清潔。至於不同品牌織帶物料也有分別，但一般來說不建議整條表帶濕洗，以沾濕軟刷或抹布擦拭即可。如果腕表表帶為膠料，一般來說也可以用肥皂水清潔，相對方便。

至於金屬鏈帶，是眾多表帶款式中清潔步驟最為繁複的一種，但卻能比皮帶清潔得更仔細。以精鋼鏈帶為例，日子一久會在表帶上留下污漬，雖然鏈帶表面和內側容易擦拭乾淨，卡在鏈節位置的污垢卻不容易清理，還有可能發出異味。比較專業的清潔鏈帶方法，可以用超聲波清洗機，但就算在家中，也可以DIY清潔。

可準備一本雜誌、軟毛牙刷和絨布，以及適量的金屬清潔劑或牙膏。先把雜誌捲成筒狀，把腕表鏈帶扣好後穿過捲筒，慢慢將捲筒放大到把鏈帶完全撐開，讓表鏈鏈節中的污垢無所遁形。這時可以用牙刷沾上金屬清潔劑或牙膏，小心刷洗鏈帶表面和縫隙裏的污漬，然後再用清水冲洗乾淨，最後再用布擦乾鏈帶，放置陰涼地方直到水氣蒸發後再收起。

避免接觸化學產品 待乾勿用吹風機

無論是哪一種表帶，如果腕表本身並沒有防水功能，清洗過程中也要注意別讓表殼碰到水分，沒把握的話可以用保鮮紙先把表身包裹。也要留意，腕表待乾時切勿使用吹風機（尤其熱風），大幅度的溫度變化容易損害腕表和鏈帶，應避免與化學產品直接接觸，例如溶劑、洗滌劑、香水、化妝品等，因為它們會損壞表鏈、表殼或防水墊圈。如曾佩戴防水腕表接觸海水，應用清水徹底冲洗擦乾。

當然，如果大家對腕表清潔消毒有擔心，還是應該詢問相關品牌的清潔方法。也可以考慮這段時間不戴腕表，減低接觸病毒的可能。但提提大家，若打算短期內不佩戴機械腕表，也不要忘記每個月至少為它上一次鏈，以延長腕表內油類和潤滑劑的老化過程，讓疫情過後，腕表仍能正常運作。

文：Tung Cheung

編輯/廖偉龍

美術/謝偉豪

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