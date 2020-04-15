Watch News：鐘表商轉戰網絡 微信會員中心 新表搶先現身

率先登場：疫情底下，Hublot繼績發展網上平台，通過微信會員中心率先發售3枚全新Spirit of Big Bang MECA-10 Black Magic腕表。腕表配備平行的雙發條盒，備10日動力儲存，12時位置設有兩個齒軌，可在9時和3時位置間的直線上滑動，配合齒輪運動，3時的窗口會顯示剩餘的動力儲存天數。（品牌提供）

【明報專訊】新冠肺炎對各行各業也帶來影響，但有危亦有機，不少行業「被迫」在網絡探索出路。Hublot也探索會員專屬服務新模式，通過微信公眾號「HUBLOT宇舶表」的會員中心提供更有效率與更加便捷的服務。除了作為溝通宣傳的平台，品牌亦首次在微信中發表新表Spirit of Big Bang MECA-10 Black Magic，限量3枚，搶先於全球其他市場，讓粉絲率先在微信會員中心購買。

品牌自製機芯 具10日動力儲存

腕表是首款將品牌自製MECA-10機芯放在Spirit of Big Bang系列的設計，具備10日動力儲存。在45毫米酒桶形表殼內，12時位置的長形條狀零件會隨着腕表內的動能左右移動，帶動位於3時位置的動力儲存顯示。腕表分別備有拋光鈦金屬、18K King Gold和Black Magic噴砂黑色陶瓷表殼選擇。在微信會員中心率先購買3枚腕表的會員，將獲得長達4年的產品保用期，並配搭一條額外表帶和刻有個人名字的獨家包裝盒及旅行表盒。

此外，大家亦可在微信會員中心上申請免費維修上門接收服務、延長保修期及直接與技術或銷售人員作線上溝通。雖然未知疫症當下會否影響大家的買表意欲，但趁此機會在網絡上跟大眾保持互動，也是不同品牌需要做的事情。

文：Tung Cheung

查詢：bit.ly/HublotWeChat