調整生產線 捐款支援 時尚口罩抗疫戰

Winnie Couture 新郎新娘專屬：品牌創作總監Winnie Chlomin Lee表示在疫情期間，不少新人只能佩戴普通口罩，無奈地犧牲夢幻造型，從而啟發品牌推出專為新郎新娘而設的Haute Mask系列。口罩採用100％有機棉製成，外層飾有婚禮服裝面料，內層可放置過濾物料。系列收益會作慈善用途。新郎飾水晶有機棉口罩259美元（約2007港元） / 新娘用喱士有機棉口罩239美元（約1853港元）（品牌提供）

Helmstedt剩餘面料升級處理：哥本哈根時尚品牌Helmstedt的設計師Emilie Helmstedt，將2020春季系列的剩餘面料升級處理，製成圖案鮮艷的布口罩。面料為絲光木棉，品牌亦有註明並非醫療級別的口罩。口罩利潤會捐贈予「COVID-19團結應對基金」。每個36美元（約280港元）（品牌提供）

Marine Serre×Airinum 潮人搶購：巴黎潮牌Marine Serre早於2019秋冬系列就與瑞典環保口罩品牌Airinum聯乘，合力創作可重用防護口罩。2020春夏及秋冬季再接再厲，以Airinum的Urban Air Mask 2.0為藍本，並飾有Marine Serre品牌名稱和其標誌新月形logo，口罩兩邊備有洞孔，用作配合Airinum的過濾器使用，聲稱能過濾0.3微米懸浮微粒，具有98％的防護功效率。每個295美元（約2286港元）（品牌提供）

Christy Dawn 買5捐5：來自美國洛杉磯的Christy Dawn，向來推崇可持續發展時裝。口罩採用升級再造布料製成，100%棉質，可清洗及重用，亦有標明未達醫療口罩水平。每購買一組10個口罩，5個會運送給買家，另5個則會捐贈給有需要的人，品牌期望「盡可能為更多人提供口罩」。30美元（約232港元）/10個（品牌提供）

Los Angeles Apparel 襯衫必備：American Apparel創辦人Dov Charney另起爐灶的服飾品牌Los Angeles Apparel，從名字、設計風格到宣傳硬照，均有「前身」的影子。貫徹簡單設計、多種色彩選擇的作風，品牌共炮製出22款不同顏色的口罩，採用100%全棉製成，配以可調節鼻樑細節，分別綁於頭及頸部的搭帶，用家可根據面部輪廓定形。美國製造，部分收益資助美國製造業支付工資。每個$237（品牌提供）

Johnny Was 波西米亞風：美國中價時尚品牌Johnny Was，以設計波希米亞風格服飾為主。為幫助對抗新冠病毒，特別推出一系列印花口罩，外層為可清洗的絲綢，內層則為棉質布料；雖然並非醫療級數口罩，但內部特設可放置過濾層的口袋。另外，品牌同時捐贈口罩給美國多間醫療機構。25美元（約195港元）/5個（品牌提供）

口罩百態：（圖）潮人的時尚觸覺敏銳，卻少有對疫情先知先覺。2020秋冬時裝周期間有人戴上具防禦功能的口罩，有的卻只為造型而戴上掩蓋面容的配飾。（IMAXtree提供）

【明報專訊】沒人能預料世紀疫症的爆發，亦沒想到世界會陷入醫療物資極度短缺的情况。保護衣與外科口罩等醫護人員的裝備，在此時變得比一個愛馬仕Kelly Bag更為珍貴。在這危難時刻，近乎整個時裝界也發揮無私互助的精神，出錢出力出物資，合力對抗新冠病毒。

一眾「國寶級」超級大牌如Dior、Giorgio Armani、Burberry與Louis Vuitton等，擁有龐大資源與人力，他們均紛紛將生產線改為製造口罩與保護衣，捐贈給家鄉的前線醫護人員。另一些規模較小的時尚品牌，亦想辦法盡一點綿薄之力，運用物料與製衣知識，製造可重用口罩。雖然部分並未達醫療防護級數，但至少「幫得幾多得幾多」——既給平民百姓解燃眉之急，又把所得利潤捐予醫療機構及有需要的人。

「婚禮版」傳達祝福

另外，也有高訂婚紗品牌，在疫情嚴峻當下推出「大日子」專用的婚禮版口罩，帶來隆重華麗的選擇，看起來甚為「離地」，不過，品牌從中獲得的全數收益，均捐贈予抗疫機構，就像將對新人的祝福傳達給其他有需要的人。

文：Vivian Lau

統籌 / John Wan

編輯/梁小玲

電郵/ lifestyle@mingpao.com

■查詢：

Christy Dawn www.christydawn.com

Helmstedt www.helmstedt-online.com

Johnny Was www.johnnywas.com

Los Angeles Apparel www.losangelesapparel.net

Sheridan Tjhung www.sheridantjhung.com

Ssense www.ssense.com

Winnie Couture www.hautemask.com