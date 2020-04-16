走進大自然 享受寧靜片刻 山系男子撞色迷彩 大開「眼」界

日本取景：英國演員Josh O'Connor為Loewe的新晉男裝代言人。2018年曾任品牌秋冬時裝廣告片的男主角，今次再度與品牌合作，為「Eye/LOEWE/Nature」戶外服飾系列前往日本拍攝廣告照。從東京繁盛的街道，到迷霧壯麗的大自然場景，配上飽和濃艷的攝影色調，盡顯型格山系男子的個性本色。（品牌提供）

【明報專訊】香港人熱愛旅遊，最愛趁假期快閃，飛住外地來個短trip。但現時新型冠狀病毒肆虐，外遊吃喝玩樂此情不再，所有出走計劃只能擱置一旁，大家開始發掘本地郊外新景點，希望能藉遊山玩水，暫時放下對疫情的擔憂。由Loewe創意總監Jonathan Anderson設計的「Eye/LOEWE/Nature」男裝户外服系列，今季推出多款色彩亮麗的防水套裝及實用配飾，令「山系look」添上一抹時尚色彩，配合本地的郊外景致，或許能紓緩一下鬱悶的心情。

Jonathan Anderson在環境清幽的北愛爾蘭出生，年輕時移居英國倫敦，及後遠赴美國華盛頓求學進修，面對都市生活下繁忙躁動的一切，他十分明瞭城市人渴望走進大自然，享受寧靜片刻的感受。他去年便以大自然和戶外活動為靈感，推出「Eye/LOEWE/Nature」的男裝戶外服系列，今季更請來英國演員Josh O'Connor擔任廣告照片男主角，並前往日本箱根及富士山煙霧繚繞的山谷竹林中拍攝。

春夏遮風擋雨 秋冬抓毛絨保暖

與Loewe其他系列有所不同，「Eye/LOEWE/Nature」除了追求設計上的美學風格，同時十分重視服裝的實用功能。2020春夏季度的戶外服系列，正正將設計和功能巧妙融會。印花T恤、抓毛衛衣、連帽防水外套和工裝服，均以大地色、紫色及迷彩印花為設計核心，鮮艷跳脫的撞色配搭搶眼時髦，連帽防水外套不但能在春夏季遮風擋雨，內層亦附加一層可拆卸的抓毛絨，適合秋冬季穿著；配上同色系的防水工裝長褲或棉質短褲，輕易就能襯出一套時髦感十足的行山裝，而且衣物質感柔軟，舒適透氣，方便運動。

袋類輕巧實用 行山行街皆宜

配飾方面，除了厚實防滑的小牛皮登山靴及鴨舌帽，陣容最鼎盛的就是袋類，如全新推出的多功能攀岩粉袋、帆布信差袋、迷彩羊毛袋、小牛皮側孭袋和牛仔布背囊等。信差袋的前扣打開後可以擴充容量，輕巧實用，不論是平日外出或行山遠足都很適合。

環保物料 為地球出一分力

背囊則採用人體工學保護墊設計，有助加強背部承托，袋內還備有不同間隔，方便收納。這些袋款同樣以撞色設計為主，袋身上印有由巴黎著名創意團隊M/M（Paris）設計的Loewe "Eye"眼睛標誌，簡潔流暢的字體線條，為休閒簡約的戶外裝束增添一份藝術感。

今次系列的另一亮點，是當中多款服裝均以回收纖維及有機棉等不同環保物料製作而成。每售出一件貨品，品牌會捐出15歐元(約127港元)支持環保工作，讓大家在購買心儀服飾之餘，同時為時裝界的可持續發展出一分力。

文：Angel Hong

模特兒：Alan（Model Genesis）

化妝及髮型：Chris Lam

統籌 / John Wan

編輯/陳淑安

電郵/lifestyle@mingpao.com

查詢：Loewe 2970 4618