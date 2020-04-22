Interior：台灣The Misused企劃 研究五金脈絡 體驗異地文化

【明報專訊】因為全球疫情惡化，被禁足的我們，只能透過各數碼媒體來環遊世界。以往出外旅遊，不少人會以名勝景點為目標，但也可以融入當地生活走入日常作為切入點。談的不只是到藥妝店蒐羅當地名物，而是到能呈現生活基本層面如超巿、巿集，看看背後的意識形態。由台灣工業設計師楊水源及陳亮融發起的誤用論（The Misused）企劃，正好以另一生活必需品五金作為切入點，也可引發大家在疫症當下，對生活其他可能的反思。

旅居海外生活，能讓人了解各地生活所需之別。當然，全球化的連鎖組合家俬店，是最容易接合當地生活的接駁點，但到五金店及雜貨店發掘生活所需，更能體驗當地文化。近日歐洲各國實施自行隔離政策，不少香港人也變成work from home，改善家居成工作環境變成大家的生活日常，也成為訪問楊水源及陳亮融發起The Misused的源起。

鄉下公公婆婆改造五金零件成靈感

不少設計單位都曾以五金作為設計題材，例如Droog以美化作為設計手段的Construct Me!，又或是Roger Arquer將結業五金店的素材化為長椅，都是有趣案例。The Misused則以升級再造作為切入點，設計多款作品，如以門檔為支架，可多角度旋轉的梳妝鏡，又或是水槽隔作插花花瓶，轉換五金材料的原有功能作其他用途。

企劃本身有一個很有趣的副題：日常五金文化觀察與誤用指南，令The Misused有別於一般的升級再造企劃。「計劃開始時，源於我們回台南跟嘉義鄉下探親，留意到我們公公婆婆居住的周遭環境如街上及生活日常中的五金組件。有趣的是他們會用這些五金零件，設計成生活用品。於是我們想到仿效他們的精神，同時融合我們工業產品設計的背景，研究每件生活用品的功能和起源是什麼，符合哪些生活需求。我們在台灣，做了大約12件作品，全用上台灣可見的五金製作。企劃開始一年之後，水源要搬來荷蘭，我則遷居英國。」留着長髮的陳亮融說。他們的作品有不少轉化五金既有功能的設計，說是「誤用」，作品本身就有一種含蓄的幽默。

大家可能以為不同地方的人的基本生活所需相若，需要的五金形態及款式也相若。但當楊水源及陳亮融各自到外國生活，才發現雖有相似，但亦有不少差異。「這是一個大開眼界的體驗，因為歐洲有很多亞洲沒有的五金，所以我們決定要作企劃的第二篇，以荷蘭五金作為為材。我們的目的，是希望透過作品，呈現各地文化、氣候、歷史及建築風格等差異，有點像人類學或考古學的角度來研究。為了讓作品能更平易近人，所以故意加入一些幽默的角度，讓人看到五金原本的功能。」陳亮融談着企劃動機時說。

集體但佚名的日常設計

因為到了外地，楊水源及陳亮融看到五金作為生活用品背後的異地肌理。於是有了一年一地的發展，下一次的主題國家是英國。各地文化脈絡的差異亦不止於五金。陳亮融解釋，「我們以五金作為切入點的原因，是因為五金是一個非常聰明的作品，也同時是一個集體卻佚名的設計（collective and anonymous design）。活在這個世代，我們都聽過designer chair、designer furniture，但是從來沒有人會說designer hardware。我們在研究期間，也有不少驚訝時刻，就是什麼樣的人會想到用這個設計來解決某些生活難題？這些無名英雄的某一種設計，能通用到不同作品。全球各地也有各式五金，有一種很強的共通性。有一些是全球都有，譬如說是蝴蝶鏈鉸、輪子等，但也有一些是某國獨有的，呈現出全球化及在地化並存的地方。現在有不少五金的造工及設計也非常精緻，但我們選的，都是一些最基本、最容易識認的。」

文：Dawn Hung（www.sedimento.co）

編輯/廖偉龍

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