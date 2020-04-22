西方五金：妙用設計 旗杆管變花瓶

【明報專訊】The Misused的台灣篇中，不少五金用品因為文化背景相近而為港人熟悉。但當楊水源及陳亮融研究荷蘭篇，則發掘到當地獨有的組件。「像這個釘板（Nail Plate）（A），本用於木頭結構。但荷蘭的搭木結構是直接將木頭打進去拼在一起，是台灣沒有的。我想背後的原因是因為兩地蓋房子的方法及房子形態不同，台灣大多用水泥建屋。又或者這個托盤，用上開窗椏叉作手柄。荷蘭的高天花居住環境有不少地方會用上掛鈎，都會用上這個工具。」戴眼鏡的楊水源在介紹荷蘭篇The Misused作品時說。

除實用度外，文化差異亦為他倆帶來有趣的念頭，如荷蘭掛國旗於窗外時用上的旗杆管，便是其中之一。細看荷蘭篇的作品，會見到用上旗杆管製成的花瓶（B）。這對設計組合在各地展出時，亦看到觀眾因文化差異感受到的幽默。「例如我們用到是台灣和荷蘭的門擋，目的是一樣的，但是方式卻因地而異。當我們展覽時，譬如說荷蘭人看到台灣的五金，都摸不着頭腦，猜不出是什麼來的，要看到文字簡述才知道這是台灣的門擋。但當他們看到自身國家的五金，則會笑出來，想不到這些五金可以這樣用，如眼前將鳥刺製成的碟架，便是其中之一（C）。」