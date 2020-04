Style：運動 DIY 網上頻道 抗疫小玩意 生活添趣味

飾鍋釘消毒酒精 Not for sale(from Goth des Garçons )(品牌提供)

【明報專訊】這場疫症會有完結的一天嗎?全民抗疫的日子還有多久?數個月以來,留家隔離成為大眾的生活模式,quarantine也成為大家常用的關鍵詞。即使長時間留在家中,活動範圍變得小了,也不一定要活在「困局」之中,創意點子從來都不應該受到局限。在日常生活中加入涵蓋運動、健康、遊戲、DIY等類型的在家小玩意,能令宅在家的生活增添趣味,給你多一點正能量與幽默感。

二合一泡沫滾軸 運動後鬆一鬆

對於慣常做運動的人來說,不可以上gym的日子很難捱,雖然可以改為在家中做運動,不過始終缺乏健身室的專業設備。無論運動前後,我們均需要拉筋放鬆,才能幫助減輕肌肉痠痛。在沒有拉筋機的日子,唯有借助小型工具的幫助。Lululemon推出的二合一泡沫滾軸,專為紓緩運動後放鬆身體而設;滾軸由兩部分組成,外層適用於按摩四肢,拉出內層,則能幫助紓緩背部的繃緊。流暢線條的外觀設計,甚具藝術感。

「神奇」小盒 21天改變壞習慣

「始終一天,我會變更細心;始終一天,我會更有自信……」這首歌原來不經不覺都有18年了,陪伴一代人成長,當這首歌響起時你腦海中又會浮現哪個「改不了你那壞習慣」?就趁這段抗疫日子,的起心肝將它戒掉吧!西班牙設計品牌DOIY,把為期21天的計劃,裝在一個小盒子中,激發用家每天完成一件寫在卡片上的小事,當中還配備了「You can do it.」字條,帶來正面鼓勵的能量。設計師根據Dr. Maxwell Maltz1960年推出的著作Psycho-Cybernetics為意念,書中解釋人類至少需要21天的常規練習,才能逐漸適應身體變化,從而養成好習慣。想要建立良好的飲食習慣,就用21天的時間,堅持接受挑戰。

迷你街機 屋企變機舖

這陣子,走在街上也不難發現熟悉的店舖,統統下了大閘,讓人心酸和懷念昔日的時光。時代變化,加上娛樂場所的關閉令,遊戲機中心成為了「過去式」。Neo Legend推出的迷你懷舊街機,就正好讓大家重拾「打街機」的回憶與感覺。遊戲機採用日本採購的組件,並配以清晰的音響系統,而外部則飾有藝術家Greg Léon Guillemin繪畫的Cola Kong圖案,甚具街機特色,小巧尺寸(長29 X 闊34 X 高39cm)的設計,亦方便放置於桌上;一人模式的版本,正好符合現階段人人「隔離」的需求。

簡單套裝 維修眼鏡

留在家中的時間多了,不少人也會趁有空執拾家居。抽屜中又有多少副鼻托鬆了、螺絲掉了的「待修」眼鏡?在不方便外出的日子,倒不如嘗試自行修理,好讓它們重見天日。Kikkerland推出的眼鏡維修套裝,在小鐵盒內有各種維修眼鏡的小工具,包括1把平頭螺絲刀、1把鑷子、2個鼻托、2個框架把手、4顆螺釘、1個放大鏡,以及1塊超細纖維布等,簡易操作,讓大家自學成為簡單的眼鏡維修師。眼鏡以外,你家中還有什麼尚待修復的物品嗎?

鍋釘消毒酒精 punk look頸鏈

史無前例的疫情讓整個世界措手不及,同時亦啟發出大家無限的創意。由Garbage Boy及lhommeboy組成的Goth des Garçons,大玩punk文化,經常改裝日常配飾。在這段抗疫日子中,兩人特別為人人搶手的消毒酒精,綴上長鍋釘,並改裝成頸鏈,像是為這件抗疫物資做好保護,貫徹鮮明的punk形象,既幽默又有態度。另外,跟Comme des Garçons開玩笑的品牌名子亦充滿喜感,再加上品牌理念「When you are lonely it is good to wear something cool.」,像是呼應疫情當下的悶局。雖然此飾鍋釘消毒酒精為非賣品,但可會啟發大家在日常必須的防疫用品中加入個人特色,苦中作樂一下?

Tom Dixon推頻道 播正能量

面對逆境,保持創造力和應變能力,也許更容易找到出路。3月起,英國產品設計師Tom Dixon已關閉倫敦、米蘭、紐約及洛杉磯的商店及辦公室,推出全新的TOMorrow頻道,為世界各地自我隔離的人,帶來一點互動和生活靈感。數碼平台內容圍繞工藝設計、燈光設計(與藝術家Es Devlin及建築照明專家Prolicht合作)、最新物料及原創音樂(聯乘Teenage Engineering及Spiritland)等,帶出信念:「昨天令人苦惱,今天充滿未知,而『TOMorrow』則旨在令人保持樂觀。」頻道逢星期一至五於品牌社交平台(Instagram及YouTube)及網站播放。

