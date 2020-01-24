Style：運動 DIY 網上頻道 抗疫小玩意 生活添趣味

【明報專訊】這場疫症會有完結的一天嗎？全民抗疫的日子還有多久？數個月以來，留家隔離成為大眾的生活模式，quarantine也成為大家常用的關鍵詞。即使長時間留在家中，活動範圍變得小了，也不一定要活在「困局」之中，創意點子從來都不應該受到局限。在日常生活中加入涵蓋運動、健康、遊戲、DIY等類型的在家小玩意，能令宅在家的生活增添趣味，給你多一點正能量與幽默感。

二合一泡沫滾軸 運動後鬆一鬆

對於慣常做運動的人來說，不可以上gym的日子很難捱，雖然可以改為在家中做運動，不過始終缺乏健身室的專業設備。無論運動前後，我們均需要拉筋放鬆，才能幫助減輕肌肉痠痛。在沒有拉筋機的日子，唯有借助小型工具的幫助。Lululemon推出的二合一泡沫滾軸，專為紓緩運動後放鬆身體而設；滾軸由兩部分組成，外層適用於按摩四肢，拉出內層，則能幫助紓緩背部的繃緊。流暢線條的外觀設計，甚具藝術感。

「神奇」小盒 21天改變壞習慣

「始終一天，我會變更細心；始終一天，我會更有自信……」這首歌原來不經不覺都有18年了，陪伴一代人成長，當這首歌響起時你腦海中又會浮現哪個「改不了你那壞習慣」？就趁這段抗疫日子，的起心肝將它戒掉吧！西班牙設計品牌DOIY，把為期21天的計劃，裝在一個小盒子中，激發用家每天完成一件寫在卡片上的小事，當中還配備了「You can do it.」字條，帶來正面鼓勵的能量。設計師根據Dr. Maxwell Maltz1960年推出的著作Psycho-Cybernetics為意念，書中解釋人類至少需要21天的常規練習，才能逐漸適應身體變化，從而養成好習慣。想要建立良好的飲食習慣，就用21天的時間，堅持接受挑戰。

迷你街機 屋企變機舖

這陣子，走在街上也不難發現熟悉的店舖，統統下了大閘，讓人心酸和懷念昔日的時光。時代變化，加上娛樂場所的關閉令，遊戲機中心成為了「過去式」。Neo Legend推出的迷你懷舊街機，就正好讓大家重拾「打街機」的回憶與感覺。遊戲機採用日本採購的組件，並配以清晰的音響系統，而外部則飾有藝術家Greg Léon Guillemin繪畫的Cola Kong圖案，甚具街機特色，小巧尺寸（長29 X 闊34 X 高39cm）的設計，亦方便放置於桌上；一人模式的版本，正好符合現階段人人「隔離」的需求。

簡單套裝 維修眼鏡

留在家中的時間多了，不少人也會趁有空執拾家居。抽屜中又有多少副鼻托鬆了、螺絲掉了的「待修」眼鏡？在不方便外出的日子，倒不如嘗試自行修理，好讓它們重見天日。Kikkerland推出的眼鏡維修套裝，在小鐵盒內有各種維修眼鏡的小工具，包括1把平頭螺絲刀、1把鑷子、2個鼻托、2個框架把手、4顆螺釘、1個放大鏡，以及1塊超細纖維布等，簡易操作，讓大家自學成為簡單的眼鏡維修師。眼鏡以外，你家中還有什麼尚待修復的物品嗎？

鍋釘消毒酒精 punk look頸鏈

史無前例的疫情讓整個世界措手不及，同時亦啟發出大家無限的創意。由Garbage Boy及lhommeboy組成的Goth des Garçons，大玩punk文化，經常改裝日常配飾。在這段抗疫日子中，兩人特別為人人搶手的消毒酒精，綴上長鍋釘，並改裝成頸鏈，像是為這件抗疫物資做好保護，貫徹鮮明的punk形象，既幽默又有態度。另外，跟Comme des Garçons開玩笑的品牌名子亦充滿喜感，再加上品牌理念「When you are lonely it is good to wear something cool.」，像是呼應疫情當下的悶局。雖然此飾鍋釘消毒酒精為非賣品，但可會啟發大家在日常必須的防疫用品中加入個人特色，苦中作樂一下？

Tom Dixon推頻道 播正能量

面對逆境，保持創造力和應變能力，也許更容易找到出路。3月起，英國產品設計師Tom Dixon已關閉倫敦、米蘭、紐約及洛杉磯的商店及辦公室，推出全新的TOMorrow頻道，為世界各地自我隔離的人，帶來一點互動和生活靈感。數碼平台內容圍繞工藝設計、燈光設計（與藝術家Es Devlin及建築照明專家Prolicht合作）、最新物料及原創音樂（聯乘Teenage Engineering及Spiritland）等，帶出信念：「昨天令人苦惱，今天充滿未知，而『TOMorrow』則旨在令人保持樂觀。」頻道逢星期一至五於品牌社交平台（Instagram及YouTube）及網站播放。

文：Vivian Lau

編輯/陳淑安

美術/謝偉豪

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查詢：Goth des Garçons www.gothdesgarcons.com Homeless www.homeless.hk Kapok www.ka-pok.com

Lululemon www.lululemon.com.hk Mr Porter www.mrporter.com Tom Dixon www.tomdixon.net